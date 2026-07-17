EEUU e Irán atacan mutuamente sus infraestructuras en riesgosa escalada

Un buque de guerra estadounidense lanza un proyectil en un lugar desconocido durante lo que, según el ejército estadounidense, es su última oleada de ataques contra Irán

Estados ​Unidos atacó el viernes varios puentes y un aeropuerto en Irán y Teherán respondió atacando una central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait, mientras las partes beligerantes se arriesgaban a una mayor escalada al ampliar sus objetivos para incluir infraestructuras.

En el disputado estrecho de Ormuz, ‌donde el recrudecimiento del conflicto ha vuelto a cortar el ‌suministro energético mundial procedente de Oriente Medio, los marines estadounidenses abordaron un petrolero y, según se informó, otro buque fue alcanzado por un proyectil.

Hombres armados abordaron otro buque frente a las costas de Yemen, aunque una fuente de seguridad marítima afirmó que el incidente parecía ser un acto de piratería somalí y no estaba relacionado con el conflicto con Irán.

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Washington y Teherán han estado poniendo a prueba los límites de la escalada desde que su acuerdo de alto el fuego se rompiera la semana pasada, lo que aumenta la posibilidad de un retorno a la guerra total.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con lanzar ataques aéreos a gran escala contra las infraestructuras de Irán y tampoco ha descartado un asalto terrestre contra la costa o las ​islas iraníes. Funcionarios estadounidenses han afirmado que ⁠los ataques contra el sur de Irán están diseñados, en parte, para ofrecer opciones a Trump.

Tales medidas corren el riesgo de provocar que Irán, a ‌su vez, intensifique la escalada atacando la infraestructura vital de los vulnerables Estados árabes vecinos, o que sus aliados en ⁠Yemen perturben aún más el suministro energético mundial atacando el tráfico marítimo en el ⁠mar Rojo.

PUENTES BOMBARDEADOS EN IRÁN, PLANTA BOMBARDEADA EN KUWAIT

En los últimos ataques, el Mando Central del Ejército estadounidense incluyó la "infraestructura logística militar" en la lista de objetivos que, según afirmó, había alcanzado, siendo ésta la primera vez que menciona la infraestructura en más de una semana.

Los medios estatales iraníes afirmaron que al ⁠menos cinco puentes habían sido alcanzados en el sur. Se informó que siete personas habían fallecido en los ataques contra puentes en ​el puerto meridional de Bandar Khamir, donde también fue alcanzada la estación de tren así como que un ‌aeropuerto había sido alcanzado más al este y lejos de la costa, ‌en Iranshahr, en una provincia fronteriza con Pakistán.

Reuters no pudo verificar estas informaciones, que también describían otros ataques mortales, entre ellos uno en ⁠el que murió una mujer y resultó herido su hijo en el puerto de Bandar Abbas.

En respuesta, Irán anunció ataques contra países del Golfo que albergan bases aéreas estadounidenses, entre ellos Baréin, Qatar y Kuwait.

Las autoridades de Kuwait indicaron que una de las centrales de generación de electricidad y desalinización de agua del país había sido alcanzada por un ataque iraní, lo que provocó daños en las instalaciones, un incendio y la interrupción del funcionamiento de un gran número ​de unidades de generación ‌eléctrica.

Los bomberos lograron controlar el incendio, mientras que los equipos técnicos comenzaron a evaluar los daños, a asegurar la central y a trabajar para restablecer la generación de electricidad lo antes posible, según informó el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables.

Los ricos Estados árabes del Golfo dependen de las centrales que producen electricidad y desalinizan el agua de mar para hacer habitables sus ciudades del desierto. Cuando Irán atacó una planta desalinizadora kuwaití el 30 de marzo, se consideró una escalada importante que contribuyó a que Estados Unidos ⁠declarara el primer alto el fuego de la guerra una semana después.

CONFLICTO POR EL ESTRECHO

Irán afirmó haber atacado bases estadounidenses en Kuwait, Qatar y Baréin, así como una estación de radar estadounidense en Omán. Se escucharon explosiones en Doha, la capital de Qatar, donde el Ministerio del Interior informó de que un niño resultó herido por metralla.

Irán también afirmó haber disparado contra Siria, al parecer por primera vez en la guerra, dirigiendo sus ataques contra lo que describió como una base de las fuerzas especiales estadounidenses en Tanf.

Siria sostiene que las fuerzas estadounidenses se retiraron de esa base a principios de este año. Una fuente militar siria indicó que el ataque impactó cerca de la base y no causó daños ni víctimas.

El acuerdo provisional para poner fin a la guerra se ha venido abajo desde el 7 de ‌julio, cuando Irán atacó buques en el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondió con ataques aéreos.

Esta escalada ha hecho que el precio de referencia del crudo Brent suba otro 2% hasta situarse en torno a los 86 dólares, su nivel más alto desde que hace un mes se alcanzó un acuerdo provisional para poner fin a la guerra.

Irán ha anunciado el cierre del estrecho, y Washington ha vuelto a imponer su propio bloqueo a los puertos iraníes.

En la última acción en el mar, el ejército estadounidense afirmó que había abordado un petrolero para hacer cumplir el bloqueo, y publicó fotos de marines descendiendo en rappel desde un ‌helicóptero hasta la cubierta, donde uno de ellos posó frente a una bandera iraní.

Irán ha afirmado que atacaría infraestructuras civiles en todo Oriente Medio si Trump lleva a cabo sus amenazas de atacar las infraestructuras iraníes.

También ha dado a entender que podría instar a sus aliados hutíes en Yemen a cerrar otro estrecho clave: el de ‌Bab al-Mandeb, en la desembocadura del ⁠mar Rojo, lo que podría cortar la principal ruta alternativa para el petróleo de Oriente Medio que evita el Golfo.

Fuentes han informado a Reuters de que Irán ya ha dado instrucciones a los hutíes para que actúen si Washington ataca la infraestructura ​iraní.

La subida de los precios de la energía provocada por el conflicto ha ejercido presión sobre Trump para que ponga fin a la guerra rápidamente. En un discurso televisado el jueves por la noche, centrado principalmente en la seguridad electoral, Trump afirmó que Estados Unidos estaba "ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese esfuerzo muy, muy pronto".

Con información de Reuters