EEUU deporta a una activista prodemocrática iraní a la República Centroafricana, dice su abogada

FOTO DE ARCHIVO: Una vista general muestra parte de la capital Bangui

Estados Unidos deportó a una activista iraní prodemocrática a la República Centroafricana, ‌informó el viernes su ‌abogada, quien calificó la medida de traslado a un país con el que no tiene ningún vínculo como "extremadamente peligrosa".

El Fondo de Defensa Legal Iraní-Estadounidense (IALDF) dijo el jueves que tres mujeres iraníes que habían huido de la persecución corrían ​el riesgo de ⁠ser deportadas, incluida una que se había ‌convertido al cristianismo.

Al final, solo la activista ⁠se encontraba en el ⁠vuelo que despegó de Luisiana el jueves por la noche, según su abogada, Emily Trostle, pero no ⁠descartó que las demás pudieran ser deportadas ​más adelante.

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Se esperaba que el ‌avión viajara a Bangui, la ‌capital de la República Centroafricana, vía Accra, ⁠la capital de Ghana.

"No tienen absolutamente ninguna conexión con este lugar. En todos mis escritos presenté montones de información sobre lo peligroso que ​era ‌esto", dijo Trostle a Reuters.

"Estas personas están siendo expulsadas de Estados Unidos y abandonadas en un país donde no tienen estatus, ni vínculos ni red de apoyo. ⁠Tememos que, en última instancia, se vean obligadas a regresar a los países de los que huyeron originalmente".

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la presidencia de la República Centroafricana no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las ‌deportaciones a la República Centroafricana. El Departamento de Seguridad Nacional habái dicho la semana pasada que todos los deportados recibirían todas las garantías procesales.

La IALDF dijo que a los iraníes que se enfrentan a ‌la deportación se les denegaron sus solicitudes de asilo debido a una norma que exige que presenten primero ‌su solicitud ⁠en los países por los que transitan antes de llegar a Estados Unidos. ​Un tribunal federal de California anuló esa regla en mayo.

(Información adicional de la redacción de Bangui; edición en español de Javier López de Lérida)