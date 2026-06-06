EEUU ataca instalaciones iraníes tras lanzamiento de drones por parte de Irán

FOTO DE ARCHIVO: Escenas del puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado instalaciones de radar costeras iraníes tras derribar drones lanzados por Irán hacia el estrecho de Ormuz, según informó el ejército estadounidense, en la última escalada que complica los esfuerzos por poner fin a la guerra ‌entre ambos países.

El ejército estadounidense cree que los cuatro ‌drones iraníes tenían como objetivo el tráfico marítimo regional, según declaró un funcionario estadounidense a Reuters. El Mando Central de Estados Unidos afirmó en X que Estados Unidos atacó entonces las instalaciones de vigilancia iraníes en Goruk y la isla de Qeshm, ambas situadas en el estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin en represalia por los ataques estadounidenses y que había disparado contra cuatro petroleros que intentaban cruzar el estrecho sin su permiso.

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Los medios estatales de Kuwait informaron de que las defensas aéreas estaban interceptando ataques con misiles y drones, mientras que en Baréin sonaban las sirenas y se instaba a los residentes a buscar refugio.

Kuwait y ​Baréin condenaron los ataques. El Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores de Kuwait calificó los ataques iraníes, incluido el último perpetrado en la madrugada del sábado, como un "acto flagrante de agresión" que ‌ignoraba los llamamientos internacionales para detener tales acciones y suponía una amenaza directa para los ciudadanos, los residentes y ⁠la seguridad regional, según un comunicado del ministerio.

Irán afirmó posteriormente que había alcanzado ⁠bases estadounidenses en ambos países con misiles balísticos, pero el ejército estadounidense señaló que seis misiles fueron interceptados y que un séptimo no alcanzó su objetivo.

Estados Unidos e Irán han mantenido negociaciones, en gran medida indirectas, para alcanzar un acuerdo provisional que ponga fin a la guerra, que ⁠ya dura tres meses, y que dejaría cuestiones como el programa nuclear iraní para futuras negociaciones.

Pero, en medio de escaramuzas periódicas, ​el acuerdo sigue siendo difícil de alcanzar.

Teherán quiere acceso a miles de millones de dólares en ingresos ‌petroleros, exenciones a las sanciones sobre las exportaciones de crudo, el ‌levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos y influencia sobre el estrecho. Irán ha bloqueado de hecho la vía marítima, por ⁠la que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra.

Los medios estatales iraníes informaron de que Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, país que ha estado mediando para poner fin al conflicto, se dirigía a Teherán el sábado. No hubo confirmación inmediata de la noticia por parte de Islamabad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una creciente presión política interna debido al aumento de los precios ​de la gasolina para ‌poner fin a esta impopular guerra. Declaró a la NBC que, aunque la mayoría de las instalaciones de fabricación de drones y misiles de Irán habían sido destruidas, los iraníes aún tienen acceso a aproximadamente una quinta parte de sus misiles.

"Tienen algunos misiles, tienen algunos drones. Diría que, en términos porcentuales, quizá el 21 %-22 % de sus misiles. Son muchos misiles, pero no es lo que había cuando atacamos por primera vez", declaró Trump en el programa «Meet the Press» de NBC News, según extractos ⁠publicados por la cadena el viernes.

Cuando se le preguntó por qué los líderes iraníes no se mostraban más dispuestos a llegar a un acuerdo, si están tan desesperados como él los ha descrito, Trump respondió:

"Porque son fuertes. Son orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que tendrían que hacer y que ahora van a tener que hacer, no tienen otra opción, y eso lleva un poco de tiempo".

Después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán atacó a los Estados del Golfo que albergan bases estadounidenses y detuvo en gran medida el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

El conflicto ha disparado los precios del petróleo y ha interrumpido las cadenas de suministro de otros productos. El Programa Mundial de ‌Alimentos de la ONU afirmó el viernes que estaba empujando a millones de personas hacia el hambre debido al aumento de los costos del combustible y el transporte.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, declaró el viernes a la CNN que un acuerdo de paz dependía de que el Gobierno de Trump descongelara 24 000 millones de dólares en activos iraníes, y advirtió de que Estados Unidos "entraría en un túnel oscuro" si reanudaba los ataques.

SE INTENSIFICAN LOS ENFRENTAMIENTOS PESE AL ALTO EL FUEGO

En un conflicto paralelo en el Líbano, el grupo armado Hezbolá, alineado con Irán, afirmó el viernes que ‌había llevado a cabo dos ataques contra tropas israelíes en el sur del Líbano, mientras que los servicios de seguridad libaneses indicaron que los ataques aéreos israelíes alcanzaron localidades de todo el sur del Líbano.

Irán ha reafirmado su apoyo a Hezbolá al tiempo que exige que Israel se retire del Líbano. Teherán ha ‌puesto como condición para cualquier acuerdo ⁠de paz con Washington un alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó esta semana un pacto mediado por Estados Unidos entre Israel y el Gobierno libanés para detener los combates en el ​Líbano. El acuerdo no preveía una retirada israelí y Hezbolá no había participado en las negociaciones.

Israel ha afirmado que sus fuerzas no se retirarán ni detendrán las operaciones en el país en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Con información de Reuters