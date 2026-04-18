Oportunidades para todos: el Gobierno de Formosa impulsa jornadas de formación para personas con discapacidad

El Gobierno de Formosa avanza en una nueva etapa de inclusión educativa y laboral a través de la Dirección de Personas con Discapacidad. Mediante un acuerdo con el Departamento de Educación Permanente y escuelas técnicas, se fortalecen talleres de formación y se incorpora la terminalidad primaria en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás, ampliando oportunidades concretas de desarrollo.

La directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, ante los medios locales, destacó que la iniciativa “va más allá de la capacitación en oficios”, ya que promueve también la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

En ese sentido, remarcó que el enfoque del programa busca consolidar una perspectiva de inclusión activa, donde la formación se traduzca en oportunidades reales de desarrollo personal, laboral y social para las personas con discapacidad.

En esta línea, la Dirección de Personas con Discapacidad de Formosa firmó un Acta Acuerdo con el Departamento de Educación Permanente, junto a la NEP y FP N° 1 “Clemente Lionel Ortiz” y la NEP y FP N° 36 “San Benito”, con el objetivo de fortalecer y formalizar propuestas educativas destinadas a personas con discapacidad.

El convenio busca consolidar espacios de capacitación ya existentes y elevar su calidad mediante la incorporación de docentes de instituciones educativas, garantizando mayor respaldo pedagógico y certificación oficial.

Talleres con certificación y nuevas oportunidades educativas

Los talleres de carpintería, artesanías y manualidades, y peluquería, que ya se venían desarrollando, continuarán en funcionamiento, pero ahora bajo la conducción de docentes especializados. Esta actualización permite jerarquizar las instancias formativas y mejorar su impacto en la inserción social y laboral.

Además, uno de los puntos clave del acuerdo es que ahora podrán completar la educación primaria, lo que amplía significativamente las oportunidades de acceso a la educación formal para los participantes.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás, donde los estudiantes podrán acceder a certificaciones oficiales emitidas por el Ministerio de Cultura y Educación en el marco de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Del acto de firma participaron la propia Susana Jara; la jefa del Departamento de Educación Permanente, Marta Núñez; el director de la NEP y FP N° 36, Raúl Oscar Parola; y la directora de la NEP y FP N° 1, Beatriz Montenegro.

La articulación entre áreas educativas y el sector de discapacidad permite consolidar una red de formación más amplia, integrando recursos y capacidades institucionales para mejorar la calidad de las propuestas. La iniciativa se enmarca en las políticas de inclusión impulsadas por el Gobierno de Formosa, orientadas a garantizar igualdad de oportunidades y el acceso a la educación y la formación profesional.

El objetivo central es acompañar trayectorias educativas diversas, promoviendo el desarrollo integral de las personas con discapacidad y fortaleciendo su autonomía dentro de la comunidad.