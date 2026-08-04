FOTO DE ARCHIVO: Se observa humo tras un ataque con dron ucraniano a un almacén de Wildberries en Novosemeykino, región de Samara, Rusi

Los ​ataques nocturnos de Ucrania contra Rusia causaron la muerte de seis personas y dejaron nueve heridos, ‌además de provocar ‌daños en almacenes cercanos a las ciudades de Moscú y San Petersburgo, informaron los gobernadores, mientras que los ataques rusos causaron víctimas mortales y heridos en Ucrania.

Cinco personas murieron y seis resultaron heridas tras el ataque de drones ucranianos contra la región ​de Moscú, informó ⁠el martes el gobernador Andrei Vorobyov a través ‌de la aplicación de mensajería Telegram. Un ⁠almacén se incendió, pero el ⁠fuego fue extinguido posteriormente, añadió, sin dar más detalles.

Unos drones cerca de San Petersburgo, la segunda ciudad más ⁠grande de Rusia, impactaron contra unas instalaciones ​de almacenamiento, dijo el gobernador regional ‌Alexander Drozdenko en Telegram sin ‌identificarlas, mientras que una persona resultó herida.

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Wildberries, el principal ⁠minorista en internet de Rusia, que se ha convertido en un objetivo frecuente de los recientes ataques de Ucrania, dijo que su almacén cerca ​de San ‌Petersburgo se incendió, pero que no hubo víctimas.

La vecina Finlandia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, levantó una restricción aérea temporal establecida brevemente en la parte oriental ⁠del golfo de Finlandia, según sus fuerzas de defensa en la red social X.

En la región de Bélgorod, cercana a Ucrania, una mujer murió y dos personas resultaron heridas después de que un dron impactara contra un vehículo durante la noche, según las autoridades regionales.

Dos niños ‌y una anciana fallecieron en ataques con bombas guiadas rusas contra la ciudad de Sumy, en el norte de Ucrania, mientras que cuatro personas solicitaron asistencia médica, informó el gobernador regional, Oleh Hryhorov, a través de ‌Telegram.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente todas estas informaciones. Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado ‌a civiles en ⁠la guerra desencadenada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de ​Rusia en febrero de 2022.

Con información de Reuters