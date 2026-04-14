Salud pública y comunitaria: desde Formosa reafirmaron la importancia de la donación de sangre con una nueva colecta

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Gobierno de Formosa reafirmó la importancia de la donación de sangre junto con una nueva jornada de donación voluntaria y plaquetas en el hospital de la localidad de Palo Santo. La iniciativa reviste gran importancia, ya que se trata de una acción voluntaria, colectiva y solidaria.

En diálogo con Agenfor, la directora del Centro Provincial de Hemoterapia, Sandra Rossoli, señaló que la colecta tuvo por objetivo promover la donación voluntaria: "Este líquido vital no se puede comprar, ni obtener de otra manera que no sea a través de la donación que una persona hace a otra”.

Rossoli destacó que la institución sanitaria se sumó una vez más a los efectores sanitarios de toda la provincia para reforzar el sistema de provisión de componentes sanguíneos a la red de salud pública de la provincia.

La planificación

Días previos se realizó una amplia convocatoria a la comunidad. Allí se utilizaron redes sociales, medios de comunicación locales y la difusión en el propio hospital, lo que permitió alcanzar la participación de los vecinos.

El resultado fue positivo: se registraron 19 donantes, se concretaron 17 donaciones de sangre y dos de plaquetas mediante el sistema de aféresis, según informaron desde el hospital.

Las autoridades afirmaron que las jornadas se llevaron con normalidad. Se valoró especialmente este tipo de acciones que apuntan a promover la disponibilidad de sangre y sus componentes en todos los efectores de la red sanitaria.

Políticas públicas necesarias

Rossoli enfatizó que estas políticas públicas resultan fundamentales “para la atención de pacientes en situaciones de urgencia, cirugías y diferentes tratamientos médicos”, situaciones que frecuentemente presentan una necesidad imprescindible de sangre y sus hemocomponentes. Y en esto “el Gobierno de Formosa viene demostrando un alto compromiso”.

En esa línea, expresó “sobre todo en estos tiempos donde la justicia social está tan bastardeada desde el Gobierno nacional". "El Gobierno de la provincia de Formosa se destaca por su decisión de sostener un modelo de salud de inclusión, apostando a los hospitales y centros de salud del interior”, exclamó la especialista.

“Esto permite acercar a la población este tipo de actividades, como es la colecta de sangre en la propia localidad en la que vive, evitando que tengan que trasladarse a la Capital para poder donar y facilitando que más personas puedan hacer efectivo un acto tan altruista de amor al prójimo como es la donación de sangre voluntaria, gratuita y segura”, concluyó Rossoli.

Para finalizar, la funcionaria agradeció “al Gobierno de la provincia de Formosa y a nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán, como también a nuestro ministro, el doctor Aníbal Gómez, por apoyarnos y acompañarnos para que podamos hacer esta labor en favor del cuidado de la salud de todas las formoseñas y los formoseños”.