Disparos israelíes dejan seis muertos en Gaza a pesar de los nuevos esfuerzos por salvar la tregua

Dolientes portan el cuerpo de un palestino muerto en un ataque israelí, según los médicos, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza

​Los ataques aéreos y los disparos israelíes causaron la muerte de al menos seis palestinos en la Franja ‌de Gaza el domingo, ‌informaron fuentes sanitarias, mientras los mediadores redoblaban sus esfuerzos por salvar el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí mató al menos a cuatro personas cerca del hospital Al-Yeman Al-Saeed, en el campo de refugiados de Jabalia, al norte del enclave, ​mientras que otras ⁠dos personas murieron en incidentes de tiroteo separados en Jan ‌Yunis, al sur, y en la ciudad ⁠de Gaza.

El ejército israelí no hizo ⁠comentarios inmediatos sobre los incidentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La violencia se produjo mientras los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— concluían una semana de conversaciones con Hamás ⁠y otras facciones palestinas sobre la aplicación de la ​segunda fase del plan para Gaza del ‌presidente estadounidense Donald Trump, que ‌implicaría el desarme de Hamás y la retirada de ⁠las fuerzas israelíes.

La tregua de octubre de 2025, negociada por Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza ni garantizar el desarme de los militantes de Hamás.

Los ​ataques israelíes ‌en Gaza han causado la muerte de más de 950 personas desde la tregua, según las autoridades sanitarias, mientras que Israel afirma que cuatro soldados han sido asesinados por militantes en ese periodo.

Hamás achaca la ⁠ausencia de un acuerdo completo para poner fin al conflicto de Gaza a la negativa de Israel a cumplir las obligaciones de la primera fase acordadas en octubre, que detuvieron los combates más intensos pero no pusieron fin a los ataques israelíes. Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo frustrar ataques inminentes ‌de Hamás y otros militantes.

El domingo, Hamás y otras facciones afirmaron que habían dado una respuesta por escrito a un plan de 15 puntos que les presentaron los mediadores y el Consejo de Paz de Trump, pero no proporcionaron detalles de ‌su respuesta.

Fuentes cercanas a las negociaciones afirmaron que las facciones aceptaron 14 de los 15 puntos. Persiste el desacuerdo sobre el desarme ‌de Hamás, que ⁠vincula cualquier desarme total al inicio de un proceso político hacia un Estado palestino.

Israel insiste en ​que Hamás debe desarmarse, ceder el poder en Gaza y no desempeñar ningún papel en el futuro del enclave.

(Reportaje de Nidal al-MughrabiEdición de Christina Fincher. Editado en español por Natalia Ramos)