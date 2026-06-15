Conferencia Global del Instituto Milken 2026 en Beverly Hills

​La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo el lunes que la economía mundial está ‌resistiendo hasta ahora el ‌impacto de la guerra en Oriente Medio a pesar del repunte de los precios de las materias primas, la aceleración de la inflación y las tensiones en las condiciones financieras, sin que haya aún indicios de una desaceleración mundial.

Georgieva acogió ​con satisfacción el ⁠acuerdo alcanzado el domingo entre Estados Unidos e ‌Irán para poner fin a su ⁠guerra y reabrir el estrecho ⁠de Ormuz, pero advirtió en una nueva entrada de blog que una intensificación del conflicto y las interrupciones ⁠en el suministro suponen un "riesgo claro para ​el crecimiento mundial".

El FMI publicará una ‌previsión actualizada el 8 ‌de julio. En abril presentó tres escenarios para ⁠el crecimiento del PIB mundial en 2026 y 2027, en los que su "escenario adverso" intermedio apuntaba a una desaceleración del crecimiento hasta el 2,5% ​en ‌2026 y a una inflación general del 5,4%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Georgieva afirmó el mes pasado que ese escenario adverso ya se estaba materializando, pero sus últimos comentarios sugieren que el Fondo podría ⁠volver a su escenario de referencia, que partía de una guerra con Irán de corta duración y preveía un crecimiento del 3,1% en 2026.

El acuerdo marco supone el mayor avance hacia la resolución de una guerra que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos ‌e Israel contra Irán en febrero, antes de escalar a un conflicto regional más amplio que ha causado miles de muertos, trastornado los mercados energéticos y avivado los temores de recesión para la economía ‌mundial.

"Tras más de tres meses de guerra en Oriente Medio, la economía mundial parece estar aguantando. Los precios de ‌las materias ⁠primas, la inflación y las expectativas al respecto, así como las condiciones financieras, ​se han visto afectados, pero aún no de una manera que apunte a una desaceleración mundial", escribió.

Con información de Reuters