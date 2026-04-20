Insfrán destacó la identidad multiétnica de Formosa y reafirmó el compromiso con la igualdad de oportunidades

En el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, que se desarrolla del 19 al 25 de abril, Formosa impulsa una agenda de iniciativas destinadas a fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y reafirmar su identidad multiétnica. En ese contexto, el gobernador Gildo Insfrán compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó el compromiso provincial con la profundización de políticas de inclusión social.

"Estamos orgullosos de nuestra identidad multiétnica y pluricultural, diversidad que nos potencia y a la vez nos une como pueblo. Por ello, reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una provincia con inclusión y justicia social para brindar igualdad de oportunidades a todos los formoseños y formoseñas", publicó en sus redes sociales el Gobernador.

Una política educativa con base histórica

Cada 19 de abril se conmemora el Día del Aborigen Americano, establecido tras el Congreso Indigenista Interamericano de 1940 en México, con el objetivo de visibilizar a los pueblos originarios y promover políticas públicas que garanticen sus derechos. En ese contexto, las instituciones educativas de la modalidad EIB de la provincia de Formosa desarrollan actividades que promueven la convivencia intercultural, la valorización de las prácticas culturales y una mirada social más inclusiva.

El coordinador provincial de dicha modalidad, Adrián Aranda, destacó en diálogo con Agenfor el sentido de esta conmemoración: "Esta semana representa una oportunidad para visibilizar el enorme aporte de nuestros pueblos originarios y fortalecer el respeto por la diversidad cultural que caracteriza a Formosa".

Asimismo, subrayó que la provincia cuenta con una política pública consolidada en materia de derechos indígenas desde la sanción de la Ley Integral del Aborigen N° 426 en 1984, que sentó las bases para el reconocimiento de las comunidades Qom, Wichí y Pilagá.

“En Formosa, la Educación Intercultural Bilingüe no es solo una modalidad educativa, sino una política de Estado que se sostiene en el tiempo, con el objetivo de garantizar trayectorias educativas integrales que respeten las lenguas, saberes y cosmovisiones de cada comunidad”, afirmó.

Alcance territorial y desarrollo educativo

Actualmente, la provincia garantiza este enfoque a través de 339 unidades educativas en todos los niveles, con más de 17.400 estudiantes indígenas y la participación de más de 650 docentes indígenas. En ese marco, Aranda remarcó que la provincia cuenta con docentes indígenas que "no solo enseñan contenidos, sino que transmiten identidad, historia y cultura. Ese es el valor fundamental de la EIB: construir conocimiento desde el diálogo intercultural”.

Según el Censo 2022, más de 1,3 millones de personas en Argentina se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios. En ese escenario, Formosa se ubica entre las provincias con mayor proporción, lo que alcanza el 7,8% de su población. Finalmente, Aranda señaló: “Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo espacios educativos donde todas las voces sean escuchadas y respetadas, construyendo una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todos los formoseños y formoseñas”.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que posiciona a la educación como herramienta central para el desarrollo, la inclusión y el reconocimiento de los pueblos originarios en la provincia.