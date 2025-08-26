Día de las Infancias: cuándo se realizarán los festivales en Formosa para disfrutar en familia

Tras la suspensión del fin de semana pasado debido a las inclemencias climáticas, el Gobierno de la provincia de Formosa confirmó que este sábado 30 y domingo 31 de agosto se llevarán adelante los tradicionales festivales en conmemoración del Día de las Infancias.

Las celebraciones, que ya forman parte del calendario cultural y social de la provincia, incluirán sorteos de bicicletas, espectáculos musicales, juegos, chocolate caliente y variadas propuestas recreativas. Se trata de un evento organizado de manera conjunta por diversos organismos estatales y con el acompañamiento de agrupaciones sociales y políticas, bajo la premisa de que “los únicos privilegiados son los niños”, tal como lo destacó el gobernador Gildo Insfrán.

El sábado 30 la cita será a partir de las 14.30 en la intersección de Avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño, mientras que el domingo 31, en el mismo horario, el epicentro de los festejos se trasladará al Paraíso de los Niños, ubicado en Avenida Néstor Kirchner y 8 de Abril de la capital formoseña.

Ambos encuentros estaban previstos originalmente para el 23 y 24 de agosto, pero las intensas lluvias y las bajas temperaturas obligaron a su reprogramación.

El subsecretario General del Poder Ejecutivo, doctor Nicolás Vergara, lamentó la suspensión inicial, aunque celebró la posibilidad de retomar la convocatoria este fin de semana. “Según lo que indica el clima, vamos a tener dos días maravillosos y estaremos ahí junto a todos los niños de la ciudad”, expresó en comunicación con medios locales.

Vergara destacó además el trabajo articulado que llevan adelante distintas áreas del Gobierno provincial para garantizar el éxito de las jornadas. “El Ministerio de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General del Poder Ejecutivo y las demás carteras provinciales están trabajando en conjunto. Es un esfuerzo colectivo en el que intervienen también organismos como el PAIPA, el IAPA, el Ministerio de Comunidad, de Gobierno y de Economía, entre otros”, detalló.

A este esfuerzo institucional se sumará la colaboración de más de 30 agrupaciones políticas del Partido Justicialista, que participarán activamente en la organización de los festejos. “Se trata de un esfuerzo loable para que los festivales de las infancias se realicen con la alegría y la magnitud que merecen nuestros niños”, señaló el funcionario.

En relación a los sorteos de bicicletas, Vergara recordó que los bonos ya fueron entregados en los establecimientos educativos de nivel inicial y primario, así como en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Pese a que los cupones llevaban la fecha original de los eventos, el subsecretario aclaró que tendrán plena validez para este fin de semana. “Además, durante los encuentros, los chicos podrán recibir nuevos talonarios para multiplicar sus oportunidades. Quienes participen el sábado y no resulten ganadores, seguirán en carrera el domingo con el mismo número”, explicó.

Finalmente, Vergara confirmó que los dos festivales serán transmitidos en vivo por la Red Formoseña de Medios de Comunicación, lo que permitirá que familias de toda la provincia puedan seguir la propuesta, incluso a la distancia.