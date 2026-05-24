Detienen a sospechoso tras disparar contra agentes cerca de la Casa Blanca, dice funcionario

Periodistas miran por las ventanas de la sala de prensa de la Casa Blanca tras escucharse presuntos disparos en las inmediaciones, en Washington

Por Jana ​Winter

WASHINGTON, 23 mayo (Reuters) - Agentes de un puesto de control ‌de la ‌Casa Blanca respondieron a unos disparos el sábado por la noche, y el sospechoso del tiroteo fue detenido y fue trasladado a ​un hospital, ⁠informó a Reuters un ‌responsable de las fuerzas ⁠del orden.

Según el ⁠funcionario, una persona se acercó al puesto de control situado ⁠en la calle 17 ​con la avenida ‌Pensilvania, cerca de ‌la Casa Blanca, y comenzó ⁠a disparar contra los agentes. El sospechoso fue detenido y trasladado al ​Hospital George ‌Washington, dijo el funcionario. No especificó el estado del sospechoso ni cómo fue arrestado.

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El sospechoso ⁠fue identificado como una persona con trastornos emocionales, dijo el funcionario, y añadió que anteriormente se le había dictado una "orden de alejamiento".

Anteriormente, el Servicio Secreto ‌de Estados Unidos dijo que estaba investigando el incidente y el director del FBI, Kash Patel, afirmó que su ‌agencia estaba colaborando en la investigación.

Con información de Reuters