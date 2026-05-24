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Detienen a sospechoso tras disparar contra agentes cerca de la Casa Blanca, dice funcionario

23 de mayo, 2026 | 21.11

Por Jana ​Winter

WASHINGTON, 23 mayo (Reuters) - Agentes de un puesto de control ‌de la ‌Casa Blanca respondieron a unos disparos el sábado por la noche, y el sospechoso del tiroteo fue detenido y fue trasladado a ​un hospital, ⁠informó a Reuters un ‌responsable de las fuerzas ⁠del orden.

Según el ⁠funcionario, una persona se acercó al puesto de control situado ⁠en la calle 17 ​con la avenida ‌Pensilvania, cerca de ‌la Casa Blanca, y comenzó ⁠a disparar contra los agentes. El sospechoso fue detenido y trasladado al ​Hospital George ‌Washington, dijo el funcionario. No especificó el estado del sospechoso ni cómo fue arrestado.

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El sospechoso ⁠fue identificado como una persona con trastornos emocionales, dijo el funcionario, y añadió que anteriormente se le había dictado una "orden de alejamiento".

Anteriormente, el Servicio Secreto ‌de Estados Unidos dijo que estaba investigando el incidente y el director del FBI, Kash Patel, afirmó que su ‌agencia estaba colaborando en la investigación.

Con información de Reuters

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