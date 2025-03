Familia en Gaza, desarraigada por la reanudación de la guerra, enfrenta más dificultades

La palestina desplazada Huda Junaid en Jabaliya

Khader Junaid se subió a un carro tirado por un burro con su familia y sus pertenencias y partió a través de los escombros de Gaza, en una huida en búsqueda de seguridad tras la reanudación de los intensos ataques aéreos israelíes.

Los desplazamientos repetidos se han convertido en una forma de vida para los 2,3 millones de palestinos de Gaza desde que un ataque de Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023 desencadenó una guerra, en la que los ataques de Israel han matado a decenas de miles de personas y reducido el enclave a escombros y polvo.

"Estábamos bien quedándonos en una tienda de campaña junto a nuestra casa destruida, y ahora nos vemos obligados a volver a las escuelas", dijo el padre palestino de seis hijos, refiriéndose a los refugios instalados en los edificios escolares.

El desplazamiento continuo supone aún más dificultades para las familias.

La esposa de Junaid, Huda, instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a detener la guerra de Gaza y a trabajar por la reconciliación y la paz.

"No queremos guerra, no queremos muerte", dijo. "¡Basta! Estamos hartos. Ya no hay niños en Gaza, todos nuestros hijos han muerto, todos nuestros parientes han muerto".

Al ser consultado por los civiles desplazados en Gaza, el portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, Nadav Shoshani, describió al enemigo militante de Israel, Hamás, como "una organización terrorista asesina y genocida que se esconde detrás de civiles. Es una guerra muy difícil".

Israel está renunciando al elemento sorpresa, "uno de los elementos más importantes en el campo de batalla, para asegurarse de que esos civiles tengan la oportunidad de salir del peligro", dijo.

Israel reanudó los ataques aéreos el martes, abandonando efectivamente un alto el fuego establecido en enero, matando a más de 400 palestinos ese día en uno de los episodios más mortíferos de la guerra.

Un total de al menos 510 palestinos han muerto en los últimos tres días, más de la mitad de ellos mujeres y niños, dijo a Reuters Khalil Al-Deqran, portavoz del Ministerio de Salud del territorio.

ALCANTARILLAS DESBORDADAS

En enero, la familia de Junaid regresó a su hogar destruido en el distrito de al-Salam, en el campo de refugiados de Jabalia, y levantó una tienda de campaña junto a él, pero el miércoles tuvieron que mudarse de nuevo tras la intensificación de los bombardeos.

"No han pasado ni dos meses desde que regresamos a casa y ahora estamos desplazados de nuevo", dijo Huda.

Huda dice que la familia está agotada después de vivir en espacios reducidos en condiciones extremas.

La familia se dirigió a una escuela convertida en refugio en Jabaliya, pero no pudieron encontrar un lugar entre la multitud, lo que les obligó a montar una tienda de campaña junto a los baños.

"He sufrido mucho para encontrar un lugar para nuestra tienda y está al lado de los baños de la escuela, donde las alcantarillas se están desbordando", dijo Khader.

(Reportaje de Mahmoud Issa; Redacción de Tala Ramadan. Editado en español por Juana Casas)