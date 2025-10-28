La Rioja fue sede del debate del CFI sobre inversiones estratégicas y desarrollo regional: los detalles del encuentro

La Rioja fue sede y protagonista este miércoles del Primer Encuentro Alumni del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una jornada de reflexión y trabajo que reunió a los egresados riojanos de la Escuela Federal de Desarrollo, la Formación Provincial Protagonistas del Desarrollo y el programa Facundo Quiroga.

El objetivo del encuentro fue fortalecer la articulación entre organismos públicos, universidades y referentes técnicos, y se compartieron experiencias y desafíos vinculados con el desarrollo sostenible, la innovación y la planificación de políticas públicas.

Más inclusión juvenil

Durante el encuentro, la vicegobernadora Teresita Madera aseguró: "La Escuela de Formación sirve para empezar a analizar temas profundos y estratégicos para el desarrollo de una provincia, pero que también se integran con el país. Hoy para gobernar una provincia, un municipio, una nación, necesitamos tener planificación y estrategia. La planificación tiene que ser una aliada estratégica para poder conformar los planes de gobierno que nos permitan devolverle a la gente la posibilidad de tener mejor calidad de vida".

“Hay que ser eficientes e inteligentes a la hora de planificar las políticas públicas", afirmó la funcionaria y destacó que se puede "pensar más la producción, la minería, las energías renovables o alternativas si no hay una estrategia que permita entender cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a llevar adelante".

Asimismo, Madera habló a los asistentes y concluyó: "La Rioja está bien encaminada, porque se han tomado el trabajo de formar parte de todo este proceso, porque los procesos tienen que ser parte de ese plan estratégico para que podamos tener mayores éxitos y mejores resultados. El camino es la planificación, la estrategia, la formación y especialmente estos espacios de debate".

Una apuesta estratégica a largo plazo

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, subrayó el carácter federal y estratégico de la Escuela de Desarrollo. "La apuesta que hacen las provincias en la Escuela Federal de Desarrollo es una apuesta de carácter estratégico, pero sobre todo de largo plazo", aseguró y señaló que esto, a lo largo del tiempo y a lo largo y ancho del país, tiene que permitir "discutir sobre temas que hacen al desarrollo del país como el agua, la energía, la producción, la logística, y los debates políticos, que lamentablemente no vienen sucediendo”.

El secretario adelantó que cuando se piensa "un proyecto y está bueno, hay que darlo vuelta hasta que las cosas sucedan", y finalizó: "Tenemos que hacer el arte de que eso suceda. No nos podemos acercar a la política sin estar lo suficientemente preparados; es un acto de irresponsabilidad. Por lo tanto, lo que hacen ustedes es muy valioso para La Rioja, para el sistema federal argentino y para el país".

Formación con impacto real

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó el acompañamiento provincial a los programas del CFI y adelantó que se trabaja para que los títulos emitidos por la Escuela Federal de Desarrollo sean reconocidos por CONEAU y otras autoridades educativas nacionales.

A su vez, la directora de Políticas Industriales, Ana Seppi, resaltó el compromiso de los participantes: "El que se quiere formar es porque quiere una provincia mejor, porque ama el lugar donde vive y busca su desarrollo".

Una red federal de líderes públicos

La Escuela Federal de Desarrollo fue creada en 2021 por el CFI con el propósito de formar líderes públicos y profesionales capaces de diseñar políticas sostenibles e inclusivas. A través de su Red Alumni, busca mantener el vínculo entre egresados, fomentar la capacitación continua y el intercambio de conocimientos entre provincias.

La Rioja se destaca como la provincia con mayor cantidad de egresados del país, con 186 participantes que completaron los programas del CFI. Por ese motivo, la Cámara de Diputados provincial declaró de interés legislativo y provincial a la Escuela Federal de Desarrollo por su aporte a la innovación y la gestión productiva.

Durante la jornada se realizaron mesas de trabajo temáticas en torno a tres ejes: generación de empleo, financiamiento y sustentabilidad productiva, y gestión de recursos naturales. Los participantes provinieron de distintos departamentos riojanos, y refleja el alcance territorial y el compromiso del Gobierno provincial con la formación de cuadros técnicos en todo el territorio.

Entre los egresados se destaca una diversidad de perfiles profesionales: abogados, politólogos, contadores, economistas, ingenieros, comunicadores y especialistas en gestión ambiental, participación ciudadana y desarrollo social.