Una madre se reúne con su hija EEUU arrebatada durante la dictadura chilena

"Yo sabía que ella algún día me iba a buscar", dijo Edita Bizama, de 64 años, desde su casa en la ciudad portuaria chilena de San Antonio, tras reunirse por fin con la hija que le fue arrebatada hace más de 40 años durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Adamary García fue separada de su madre a los pocos días de nacer y enviada al extranjero en adopción, una de los 20.000 niños que, según las autoridades, fueron arrebatados a la fuerza a sus padres por un gobierno militar que veía en las adopciones internacionales una forma de reducir la pobreza infantil.

"Había un asistente que era muy insistente, muy insistente", cuenta Bizama. En 1984 ya tenía dos hijos pequeños y había expresado su interés por la adopción durante su embarazo. Pero entonces empezó a tener dudas.

"Entonces, ella (la asistente) dijo: '¿pero cómo? ¿Cómo vas a criar tres hijos?. No tienes un trabajo, no tienes una casa, no tienes nada estable'".

Bizama dijo que pasó cinco días con su hija, sosteniéndola y alimentándola, antes de que la llevaran a una oficina a unas horas de distancia, la obligaran a entregar a su bebé y la enviaran en un autobús de regreso a su ciudad natal.

Fue un secreto que ocultó a la mayor parte de su familia durante décadas. No tenía nombre ni forma de encontrar a su hija.

A miles de kilómetros de distancia, Adamary García -que creció en Florida y ahora vive en Puerto Rico- sabía que había sido adoptada, pero no conocía las circunstancias.

Entonces, un amigo le contó la historia de Tyler Graf, un bombero de Texas que descubrió que había sido secuestrado cuando era un bebé durante la dictadura y que había creado una ONG, Connecting Roots, para volver a poner en contacto a los adoptados con sus familias biológicas en Chile.

A través del certificado de nacimiento de su hermana y de una prueba de ADN, Connecting Roots identificó a Bizama como la madre biológica de García.

García, que ahora tiene 41 años, se parece a su madre y a sus dos hermanas. Al igual que su hermana mayor, siente fascinación por los perros, entre las dos han rescatado y acogido a docenas de ellos.

Su español puertorriqueño con modismos de Miami contrasta con el acento chileno característico de su familia biológica.

"Todos nos mirábamos y no hablábamos mucho", dijo García, recordando la primera vez que hablaron por Zoom. "Mirar a mi madre a los ojos y decir: 'esta es la persona que me dio la vida y, Dios mío, me parezco tanto a ella'".

Luego, la semana pasada, llegó un encuentro en persona con lágrimas en los ojos en el aeropuerto. García fue una de los cinco adoptados que Connecting Roots trajo a Chile este año, el cuarto viaje de reencuentro que realiza la ONG.

Graf afirma que el gobierno apoya las acciones de la ONG, pero que el objetivo del grupo es más pragmático que político, y aspira a reunir al mayor número posible de familias antes de que sea demasiado tarde.

"Estas madres se están haciendo mayores, algunas han fallecido", explicó Graf. "Así que estamos en una carrera contrarreloj".

Por lo general, los padres adoptivos no tenían ni idea de las circunstancias en las que se llevaron a sus bebés, dijo. García señaló que sus padres adoptivos la apoyaron mucho en lo que estaba haciendo.

Ahora está recibiendo un curso intensivo de jerga, cocina, música y cultura chilenas, y planea hacer un viaje por la Patagonia con sus hermanas y convertir Chile en una parte más importante en su vida.

"Ha sido risas y lágrimas sin parar", dijo García. "Creo que es un momento que ayuda a todos a cerrar cosas que pasaron hace 40 años y, al mismo tiempo, a empezar a establecer relaciones que van a durar toda la vida".

(Reportaje de Nicolas Cortes y Alexander Villegas en San Antonio; Editado en español por Héctor Espinoza)