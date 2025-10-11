Fútbol femenino e indígena para la igualdad y la inclusión: Insfrán encabezó la apertura del 4° Torneo de la Amistad

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este viernes 10 de octubre por la tarde el acto de apertura del 4° Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino, en el Polideportivo Municipal de Clorinda, dando inicio a una nueva edición de una competencia que promueve el deporte, la inclusión y la integración entre mujeres de todo el territorio provincial.

El evento, que se extenderá hasta el domingo 12 de octubre, reúne a más de dos mil jugadoras pertenecientes a equipos de distintos puntos del territorio provincial, una cifra que supera ampliamente la participación registrada en 2023, lo que consolida el crecimiento sostenido del fútbol femenino en Formosa.

El lanzamiento oficial del torneo se realizó el pasado martes en el Club Atlético Social Argentinos del Norte, con la presencia del vicegobernador de Formoa, Eber Solís; el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; el intendente de Clorinda Ariel Caniza, y los jefes comunales de las localidades que fueron sede en ediciones anteriores.

Una competencia integradora

El Torneo de la Amistad nació como un espacio de encuentro y recreación, pero se transformó en una verdadera fiesta provincial del deporte. Además del valor competitivo, el evento impulsa un fuerte movimiento económico y turístico en la ciudad sede, beneficiando a comerciantes, emprendedores y prestadores locales.

El 4° Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” no solo visibiliza el talento de las futbolistas formoseñas, sino que también consolida la igualdad de oportunidades en el deporte y reafirma la importancia de las políticas públicas que promueven el desarrollo deportivo en toda la provincia.

Durante el fin de semana, Clorinda será el epicentro de la pasión futbolera femenina, con jornadas que combinarán competencia, celebración y fraternidad. Como en cada edición, la Copa de la Amistad volverá a demostrar que el deporte en Formosa es, ante todo, un espacio para unir, crecer y compartir.

El deporte como un derecho

La provincia de Formosa inauguró su moderna piscina olímpica, una obra de infraestructura deportiva de 11.784 metros cuadrados diseñada bajo estándares internacionales que la posicionan como una de las más avanzadas de América Latina. Este complejo no solo cumple con las medidas reglamentarias para competiciones internacionales, sino que también se destaca por su enfoque en la eficiencia energética y la sustentabilidad.

En la construcción se incorporaron tecnologías limpias de geotermia y aerotermia para la climatización, junto a un sistema automatizado inteligente que regula la temperatura y recupera el calor excedente. La infraestructura, que incluye una tribuna para 850 personas, vestuarios accesibles, gimnasio y áreas para prensa y eventos, busca ser un centro de alto rendimiento deportivo y un referente de desarrollo sostenible, en consonancia con la reciente reforma constitucional provincial que incorporó al deporte como un derecho humano.