El rugir de los motores llega a Chamical: la ciudad será sede de la quinta fecha del Rally Riojano 2025

Los fanáticos del automovilismo y la adrenalina encendieron las alarmas tras conocer que Chamical volverá a vibrar con el rugir de los motores. Desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad será sede de la quinta fecha del Rally Riojano, una de las competencias más esperadas del automovilismo provincial.

El evento que reúne a los mejores pilotos y navegantes de La Rioja y la región, ofrecerá tres jornadas cargadas de adrenalina, desafíos y espectáculos deportivos en los característicos caminos de los llanos riojanos. Esta edición impulsará al Rally Riojano como uno de los eventos más convocantes del calendario automovilístico provincial, que también combinará la pasión por los fierros con el turismo y la camaradería que caracteriza a esta disciplina.

Además, desde la organización destacaron que se trabaja intensamente en los preparativos para garantizar una competencia segura y bien planificada, tanto para los corredores como para el público que podrán disfrutar, además del deporte, la oferta turística que tiene La Rioja.

Un espectáculo imperdible

Además del atractivo deportivo, la llegada del rally representa una oportunidad para el movimiento económico y turístico local. Comerciantes, emprendedores y vecinos ya se preparan para recibir a visitantes de toda la provincia, lo que generará un clima festivo que convierte a Chamical en epicentro del deporte motor durante el fin de semana.

Con paisajes únicos, caminos exigentes y un público fiel, Chamical se viste nuevamente de fiesta para ser protagonista de una nueva edición del Rally Riojano, un clásico que combina emoción, tradición y desarrollo local.

La Rioja; una provincia adicta a la velocidad

La provincia de La Rioja reafirmó su identidad ligada a los deportes de velocidad al ser sede de la sexta fecha del Campeonato Argentino y la cuarta del Open de BMX en septiembre, donde se destacó la importancia de volver a albergar una competencia de este calibre. Según Franco Gaitán del equipo de prensa, el evento congregó a corredores de todas las edades y niveles, abarcando categorías desde Camicleta y Escuela hasta Novicios, Damas, Expertos, y la exigente Elite Juniors, considerada la más espectacular.

Entre los participantes con posibilidades de podio y de consagración como campeones en sus respectivas categorías, sobresalieron los talentos locales Matías Montenegro, Santino González, Felipe Torcivia y Federico Martínez. Este tipo de encuentros deportivos no solo impulsa la disciplina, sino que también genera un impacto positivo en los sectores turístico y comercial de la ciudad anfitriona, atrayendo a público local y visitantes de otras provincias.