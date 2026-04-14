Orgullo formoseño: Mauricio Arias se consagró campeón del Open Water Argentina y viajará a Rusia

El joven nadador formoseño Mauricio Arias se consagró campeón en la última fecha del Open Water Argentina en Entre Ríos. Con un desempeño sólido, no solo obtuvo el título del circuito OWA 2025/2026, sino que también se adjudicó el Grand Prix por lo que viajará a Rusia al país y a su provincia. Arias destacó el acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia de Formosa.

“Tenía la posibilidad de consagrarme por los puntos obtenidos a lo largo de la competencia, pero mi objetivo era ganar la etapa también, lo cual se logró hoy. Por suerte el clima acompañó y con el resultado de hoy estoy yendo a Rusia a representar al OWA y a la Argentina”, expresó Arias a medios locales mientras se convierte en el deportista local que competirá en el río más caudaloso de Europa.

El resultado final reafirmó su dominio en las aguas abiertas, donde dependía de sí mismo para sellar una temporada histórica y lo logró en un tiempo de 1:12:45. Salió primero en la carrera de 5 km a nivel general, en la categoría Caballeros hasta los 19 años y en su género.

Próximo objetivo: el río Volga

El incentivo de esta edición era la plaza internacional. Al consagrarse campeón, Arias obtuvo el pase directo para competir en el circuito internacional X-WATERS que se llevará a cabo en el río Volga, Rusia, entre el 24 y el 26 de julio.

Para Arias será su primera experiencia competitiva en Europa. Con tenacidad y disciplina, el logro de Arias tiene un valor doble, ya que. actualmente equilibra su carrera deportiva de alto rendimiento con sus estudios universitarios. Su rutina diaria, que combina cursadas matutinas con entrenamientos intensos por la tarde, no fue impedimento para llegar en óptimas condiciones físicas y mentales a la definición del campeonato.

Sin olvidar toda la ayuda que recibe, Arias volvió a resaltar la importancia de la infraestructura deportiva de su provincia y las políticas públicas de incentivo: “La piscina olímpica de Formosa fue de mucha ayuda; mi rendimiento ha crecido de manera notoria tras entrenar en ese lugar”. Además subrayó la importancia del apoyo del Gobierno provincial, de su familia y entrenadores del club Natalú se traduce en resultados de nivel nacional e internacional.

De esta manera, Mauricio Arias reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes de la natación regional, para llevar la bandera de Formosa y de Argentina a los escenarios más competitivos del mundo.

El evento de Open Water en el río Volga forma parte del prestigioso circuito internacional X-WATERS en Rusia. Las competencias suelen programarse en los meses de julio, aprovechando el caudaloso río más largo de Europa. Es una experiencia internacional de alto rendimiento que atrae a nadadores de todo el mundo, con condiciones que requieren preparación física para aguas fluviales de gran magnitud.