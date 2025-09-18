Insfran inauguró nuevas obras para los vecinos de la capital formoseña y profundiza el desarrollo territorial

El gobernador Gildo Insfrán encabezó el miércoles por la tarde una jornada de inauguraciones en la ciudad de Formosa, con el fin de fortalecer la vida deportiva. Junto al intendente Jorge Jofré, a través de una inversión clave en infraestructura comunitaria,quedó habilitado un playón polideportivo y obras de acondicionamiento de la plaza barrial en el barrio Simón Bolívar de la Jurisdicción Cinco.

Tras el acto central, el mandatario formoseño expresó a través de su cuenta personal X: "Participamos de la inauguración del Centro Cívico Municipal N° 2, ubicado en Av. Italia y Trinidad González, y a continuación de la habilitación del Polideportivo cubierto y acondicionado de plaza del barrio Simón Bolívar".

"Estas obras municipales acercarán los servicios y fomentarán la participación ciudadana, con actividades culturales, sociales y de atención al ciudadano, y promoverán nuevos espacios para actividades saludables al aire libre", concluyó Insfrán.

Nuevo playón polideportivo

El nuevo playón polideportivo se enmarca en el Plan Integral de Recuperación de Espacios Recreativos de la ciudad de Formosa, una propuesta orientada a promover actividades saludables al aire libre y revalorizar los espacios verdes. La iniciativa, impulsada por el intendente Jorge Jofré, se alinea con la visión provincial de fomentar la inclusión, la salud comunitaria y un desarrollo urbano sostenible.

La obra contempla un playón cubierto con área de juegos, sanitarios adaptados, cocina, tribunas y depósito. Además, se renovó el playón descubierto y la plaza barrial, que ahora incorpora senderos con juegos tradicionales, inclusivos y saludables, junto con pérgolas, bancos, cestos, carteleras y luminarias LED. El proyecto se completó con trabajos de pintura, nivelación, forestación, mejoras en desagües pluviales y accesos.

Centro Cívico Municipal

En el Centro Cívico Municipal N.º 2, se llevaron a cabo tareas de remodelación, refacción y ampliación en los locales N.º 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 del sector “B”, dentro del centro comercial del barrio 2 de Abril. Este espacio fue diseñado con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y ofrecer servicios educativos, culturales, sociales y de atención al vecino.

El lugar funcionará como un punto de encuentro entre la comunidad y el municipio, brindando actividades, programas y servicios para distintos grupos de personas. También permitirá realizar trámites administrativos como habilitaciones comerciales, gestiones de licencias de conducir, pagos de impuestos y otros servicios municipales.