Elecciones Formosa 2025: el gobernador Insfrán votó en Laguna Blanca y pidió participación a la ciudadanía

Pasadas las 10 de la mañana, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, se hizo presente en la escuela EPEP de Frontera N°6 José Hernández en Laguna Blanca, para ejercer su derecho al voto.

Allí, una multitud lo esperaba en la intersección de la calle Fray Aldo Bollini y Alem para poder saludarlo. Tras las manifestaciones de afecto, Insfrán ingresó por la puerta principal de dicha institución educativa, donde realizó toda su formación primaria escolar. Estuvo acompañado de sus hermanos y su sobrino quienes votaron todos en la misma mesa: "Mi día seguirá como todos los días: haciendo política".

Insfrán llamó a defender la democracia

En diálogo con medios locales y nacionales, al salir del cuarto oscuro y ejercer el sufragio, el gobernador Gildo Insfrán hizo referencia a las condiciones climáticas e igual así instó a la población a participar de los comicios: “Que la gente haga todo el esfuerzo posible, pese a las vicisitudes del tiempo, y que vaya a votar”. Y reafirmó: “Esta democracia que nos costó conseguir, debemos cuidarla. Hoy está un poco debilitada y solo se fortalece con la voluntad popular. Deseo que todo vaya bien. Hoy estamos eligiendo constituyente que redactarán nuestra Constitución y será la oportunidad en la que se puedan incorporar los derechos que hemos adquirido”.

Asimismo, el mandatario provincial hizo referencia a la acusación y hostigamiento que sufren por parte de los medios masivos de comunicación porteños: "Según las conclusiones que llegaban, yo voy a estar hasta los 200 años. No se cual es la obsesión que tienen conmigo. Pero les digo algo, acá en Formosa deciden los formoseños, los de afuera son de palo".

Veedores electorales en Formosa

En el marco de la visita de los veedores electoral a la provincia, el Tribunal Electoral Permanente resolvió excluir del listado de acompañantes cívicos a Pablo Noguera y Carmen Dalila Colman, tras constatarse que ambos poseen afiliación partidaria y vinculación con la diputada opositora Gabriela Neme. Estas dos personas formaban parte del equipo de trabajo de Carlos Bargach, quien lidera la ONG Ser Fiscal y es director de Sociedad Civil y ONG del Ministerio de Seguridad de Nación, cartera dirigida por la ministra Bullrich.

Es por esto, que al ser consultado, el Gobernador expresó: "De Bullrich se puede esperar cualquier cosa. Han mandado veedores, pero también servicios de todas las fuerzas federales que están en la provincia. Y no hablemos de la ONG que están respondiendo a esa señora. De forma tramposa quisieron entrar como veedores de este proceso electoral".

El falso déficit cero del Gobierno nacional

En relación al discurso del presidente Javier Milei que argumenta el ajuste en todas las áreas nacionales, el Gobernador se diferenció y rechazó el ajuste libertario: "Algunos reducidos grupos concentrados siguen haciendo muy buenos negocios. El déficit fiscal no existe y tampoco existe cuando el pueblo no está incluido en esos números. Este debe ser con el pueblo incluido como lo tenemos en Formosa hace más de 22 años. Porque si vos no tenés déficit y tenés un pueblo triste, ¿cuál es el sentido?".

Del mismo modo, el viernes pasado, Formosa se enteró de la resolución judicial que obliga a Nación a hacerse cargo del estado en el que se encuentran las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Frente al ser consultado por la Ruta Nacional 86, clave para acceder y llegar a Laguna Blanca, Insfrán expresó: "Esto no solo ocurre en la provincia de Formosa. Cuando tuve reunión por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, hubo unanimidad en la preocupación de las rutas nacionales".

Ajuste de Nación

En diálogo con El Destape, el Gobernador contestó frente a la pregunta de coparticipación y la deuda que tiene Nación con la provincia de Formosa. "Los gobernadores se vinieron reuniendo todos estos días". "La deuda que tiene Nación con la provincia es inmensurable. Ha paralizado 53 obras nacionales que estaban financiadas por el tesoro nacional y mismo también teníamos créditos acordados en pesos que no nos han dado".

Asimismo, Gildo Insfrán expresó los reiterados pedidos al gobierno de Javier Milei en el que solicitó el pago para continuar con las obras y el desarrollo provincial y regional. "Pedimos por favor que se han cargo de la deuda por las obras realizadas y no lo pudimos lograr. Esperemos que ahora, que todos los gobernadores están reclamando, con todo el saqueo que nos están haciendo permanentemente, se regularice". "Ya hay un proyecto de Ley que está circulando entre los gobernadores respecto a la tarifa diferencial y seguramente ingrese por la Cámara de Senadores", sentenció Insfrán.

Desarrollo de los comicios

Cerca de las 12 del mediodía, ya habían efectuado su derecho al voto: el candidato y actual diputado provincial por el PJ, Agustín Samaniego; y la candidata y actual diputada provincial por el Frente Viva Formosa Libre, Gabriela Neme.

Por otro lado, fuentes oficiales informaron que cerca de las 14hs ya había votado aproximadamente el 50 por ciento del padrón electoral.

Como siempre, el Gobernador esperará los resultados oficiales en la Casa de Gobierno entre las 21hs y las 23hs