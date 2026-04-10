China dice a Corea del Norte que están avanzando a pesar de la "opresión" estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, caminan por una alfombra roja en el Aeropuerto Internacional de Pionyang, Corea del Norte

​El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Corea del ‌Norte ha logrado avances ‌notables a pesar de las conspiraciones de Estados Unidos y las potencias occidentales para oprimir y aislar a Pionyang, según informó el viernes la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Wang y su homóloga norcoreana, Choe Son ​Hui, elogiaron a ⁠sus líderes por haber inaugurado una nueva ‌era en las relaciones amistosas entre ⁠sus países en una ⁠cumbre histórica celebrada en septiembre y se comprometieron a seguir mejorando las relaciones en beneficio de ⁠sus pueblos, según la KCNA.

El ministro ​de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ‌llegó el jueves a ‌la capital norcoreana, Pionyang, y mantuvo conversaciones ⁠con Choe, quien más tarde le ofreció un banquete, según la agencia.

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"Los nuevos logros en la construcción socialista alcanzados por Corea ​del Norte ‌ante las crecientes conspiraciones de aislamiento y opresión por parte de Estados Unidos y las fuerzas occidentales son fruto de (...) la sabia dirección del secretario ⁠general Kim Jong-un", dijo Wang, según la KCNA.

Ambos coincidieron en que la posición inquebrantable de sus Gobiernos es seguir desarrollando la relación a pesar de la agitación en el entorno mundial, según la KCNA.

Los dos vecinos han estado tratando de ‌reactivar sus activos y sólidos lazos políticos y económicos, que se habían enfriado con el inicio de la pandemia de COVID-19 y el intenso impulso de Corea del Norte para forjar ‌relaciones estratégicas con Rusia desde 2023.

Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, reciba al presidente estadounidense, ‌Donald Trump, ⁠el próximo mes. Trump ha expresado en repetidas ocasiones su interés en ​reanudar las conversaciones con Kim, de Corea del Norte.

Con información de Reuters