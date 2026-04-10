China dice a Corea del Norte que están avanzando a pesar de la "opresión" estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Corea del Norte ha logrado avances notables a pesar de las conspiraciones de Estados Unidos y las potencias occidentales para oprimir y aislar a Pionyang, según informó el viernes la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.
Wang y su homóloga norcoreana, Choe Son Hui, elogiaron a sus líderes por haber inaugurado una nueva era en las relaciones amistosas entre sus países en una cumbre histórica celebrada en septiembre y se comprometieron a seguir mejorando las relaciones en beneficio de sus pueblos, según la KCNA.
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, llegó el jueves a la capital norcoreana, Pionyang, y mantuvo conversaciones con Choe, quien más tarde le ofreció un banquete, según la agencia.
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"Los nuevos logros en la construcción socialista alcanzados por Corea del Norte ante las crecientes conspiraciones de aislamiento y opresión por parte de Estados Unidos y las fuerzas occidentales son fruto de (...) la sabia dirección del secretario general Kim Jong-un", dijo Wang, según la KCNA.
Ambos coincidieron en que la posición inquebrantable de sus Gobiernos es seguir desarrollando la relación a pesar de la agitación en el entorno mundial, según la KCNA.
Los dos vecinos han estado tratando de reactivar sus activos y sólidos lazos políticos y económicos, que se habían enfriado con el inicio de la pandemia de COVID-19 y el intenso impulso de Corea del Norte para forjar relaciones estratégicas con Rusia desde 2023.
Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, reciba al presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo mes. Trump ha expresado en repetidas ocasiones su interés en reanudar las conversaciones con Kim, de Corea del Norte.
Con información de Reuters