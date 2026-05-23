Decenas de miles de personas marchan en Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno

Manifestación organizada por el partido de extrema derecha español VOX contra el gobierno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid

​Al menos siete agentes de policía resultaron heridos en enfrentamientos con manifestantes, dijeron funcionarios, mientras ‌decenas de miles de ‌personas se manifestaban el sábado por las calles de Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una serie de escándalos de corrupción.

Un pequeño grupo de manifestantes intentó romper las barreras que rodeaban la residencia de ​Sánchez durante la ⁠manifestación, que por lo demás fue en gran ‌medida pacífica.

La policía detuvo a un ⁠grupo de personas enmascaradas en ⁠la carretera principal que conduce al Palacio de la Moncloa, donde el líder socialista vive con su familia, ⁠mostraron imágenes de la televisión española. Tres ​personas fueron detenidas, informó la policía.

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Los ‌manifestantes portaban pancartas con ‌lemas como "Disolución de la mafia socialista" y otros ⁠eslóganes, junto con decenas de banderas nacionales amarillas y rojas en la "Marcha por la Dignidad", organizada por la asociación española Sociedad Civil.

También participaron líderes ​del ‌opositor Partido Popular y del partido de extrema derecha Vox.

Un tribunal español anunció el martes que el ex primer ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero estaba siendo investigado por ⁠presuntamente liderar una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en otro golpe al Gobierno de izquierdas.

Zapatero, un aliado clave del actual presidente del Gobierno, negó haber cometido algun delito.

Sánchez consideró brevemente dimitir en abril de 2024 después de que un juez ‌abrió una investigación sobre su esposa, Begoña Gómez. Ha defendido públicamente a su familia, afirmando que los casos tienen motivaciones políticas y están impulsados por opositores de extrema derecha.

Ella niega cualquier irregularidad y, el ‌mes pasado, un fiscal español solicitó al juez de instrucción que archivara el caso, que fue presentado por grupos ‌de extrema ⁠derecha.

Los organizadores afirmaron que 80.000 personas participaron en la protesta. El representante del ​Gobierno español en Madrid cifró el número en unas 40.000.

Con información de Reuters