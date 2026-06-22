Decenas de heridos y 18 desaparecidos tras una explosión en una gran planta de GNL en Qatar

Instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en la ciudad industrial de Ras Laffan, Qatar

​Cincuenta y cuatro personas han resultado heridas y 18 están desaparecidas tras una explosión en el gigantesco complejo de gas ‌natural licuado (GNL) de Ras ‌Laffan, en Qatar, que se produjo mientras los trabajadores reanudaban las operaciones interrumpidas tras un ataque iraní en marzo.

Las autoridades afirmaron que el domingo por la tarde se produjo un "accidente técnico" en la instalación local de suministro de gas de Barzan y que no suponía ninguna amenaza para la seguridad pública.

La explosión hizo vibrar las ​ventanas y se sintió ⁠en todo el centro de Doha, lo que provocó el ‌pánico entre los residentes a más de 70 kilómetros ⁠de Ras Laffan.

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El Ministerio del Interior ⁠de Qatar indicó en un comunicado que 54 personas habían resultado heridas y que los equipos de rescate buscaban a 18 desaparecidos.

Se desplegaron ⁠equipos de emergencia y, desde entonces, el incendio ha ​quedado bajo control.

QatarEnergy no ha precisado si la ‌explosión ha causado daños en la ‌planta, que suministra gas por gasoducto a la industria local ⁠y al sector de la generación eléctrica de Qatar.

También puede producir etano, condensado, gas licuado de petróleo y azufre para los mercados nacionales y de exportación.

Qatar, que alberga una importante base militar estadounidense, ​ha sido ‌objeto de repetidos ataques con misiles y drones iraníes durante la guerra de Irán.

Ha sido uno de los países más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz, ya que no dispone de rutas alternativas para exportar su ⁠GNL. El cierre dejó atrapado en el golfo Pérsico alrededor del 20% del suministro mundial de GNL antes de que los envíos comenzaran a reanudarse recientemente.

La instalación está situada en la ciudad industrial de Ras Laffan, el principal centro de QatarEnergy para la producción y exportación de GNL, con una capacidad de producción anual de 77 millones de toneladas ‌métricas.

Un ataque con misiles iraní perpetrado en marzo alcanzó dos de sus principales unidades de procesamiento de gas, lo que redujo en aproximadamente un 17% la capacidad de exportación de GNL de Qatar; según dijo a Reuters el director ejecutivo de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, la reparación ‌de los daños tardaría entre tres y cinco años.

La guerra también obligó a la empresa a evacuar a unos 10.000 trabajadores de las plataformas ‌marinas y de ⁠las plantas de procesamiento en tierra. La empresa informó de que no hubo heridos durante el ataque con ​misiles de marzo.

(Reportaje de Andrew Mills, Menna Alaa El-Din, Ahmed Tolba y Marwa Rashad; información adicional de Emily Chow; edición de David Dolan, Kate Mayberry y Jason Neely; edición en español de Paula Villalba)