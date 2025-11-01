El presidente sirio Sharaa visitaría Washington, dice enviado de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Asamblea General 80 de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York

ov (Reuters) -El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, dijo el sábado que se esperaba que el presidente sirio, Ahmed Sharaa, visite Washington.

Durante la visita, Siria "con suerte" se uniría a la coalición liderada por Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico, dijo Barrack a periodistas al margen del Diálogo de Manama en Baréin, una conferencia anual de seguridad global y geopolítica.

Sería la segunda visita de Sharaa a Estados Unidos, tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde que arrebató el poder a Bashar al-Assad el pasado diciembre, Sharaa ha realizado una serie de viajes al extranjero mientras su Gobierno de transición intenta restablecer los lazos de Siria con las potencias mundiales que habían rechazado a Damasco durante el Gobierno de Assad.

Siria no es miembro de la coalición liderada por Estados Unidos formada en 2014 para derrotar al grupo militante Estado Islámico.

En su apogeo, entre 2014 y 2017, el Estado Islámico dominó aproximadamente un tercio de Siria e Irak, donde impuso su interpretación extrema de la sharia islámica y se ganó una reputación de brutalidad escandalosa.

La coalición liderada por Estados Unidos y sus socios locales expulsaron a los extremistas de su último bastión en 2019. El grupo ha estado tratando de aprovechar la caída del régimen de Assad para organizar una reaparición en Siria y en el vecino Irak, dijeron fuentes a Reuters en junio.

Con información de Reuters