Por qué causa Cristina Kirchner puede ir presa

La expresidenta Cristina Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una situación judicial crítica que podría definir su futuro político inmediato. La Corte Suprema tiene en sus manos la decisión de fallar sobre la causa Vialidad y si concluye ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta.

Esa decisión también tiene un impacto electoral: si el máximo tribunal se pronuncia antes del 19 de julio, Fernández de Kirchner quedaría proscripta para presentarse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral.

¿Por qué Cristina Kirchner puede ir presa por la causa Vialidad?

La causa, conocida como Vialidad, investiga el presunto direccionamiento de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a favor del empresario Lázaro Báez. El caso empezó en 2016 por una denuncia de Javier Iguacel y llegó a juicio en 2019.

La ex presidenta fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En su alegato, el fiscal Diego Luciani había solicitado 12 años de cárcel por considerar que ella fue jefa de una asociación ilícita, aunque finalmente fue absuelta por ese cargo. Sin embargo, el fiscal Mario Villar insistió en Casación con la calificación de “jefa de asociación ilícita”, y pidió que se revise la condena y se le imponga la pena máxima.

Cristina Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años. En la actualidad, el expediente está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver un recurso de queja presentado por la defensa de Fernández de Kirchner. La decisión del máximo tribunal es clave: si la Corte confirma la sentencia, la condena quedará firme y la ex mandataria podría enfrentar prisión efectiva.

¿Qué está en juego con el fallo de la Corte Suprema?

Cristina Kirchner anunció su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense. Pero si la Corte Suprema ratifica la condena antes del 19 de julio, fecha límite para presentar candidaturas, quedará inhabilitada para competir. La Corte ya rechazó su recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti y ahora se prepara para un fallo que podría proscribirla y desencadenar su detención.

En este contexto, CFK se reúne este lunes con dirigentes del PJ en la sede de Matheu 130 para definir la estrategia política ante una inminente definición judicial. El Destape pudo saber que la preocupación gira en torno a la posibilidad de que la Corte resuelva en las próximas semanas y deje firme la condena justo antes del cierre de listas. La decisión depende del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, quien administra la agenda de temas. La Corte no tiene plazos legales para fallar, pero el clima político y mediático aumentan la presión.

¿Cristina Kirchner iría a prisión común o domiciliaria si la condena queda firme?

Si bien la condena a seis años de prisión habilita una pena de cumplimiento efectivo, la ley contempla la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años. De acuerdo al artículo 32 de la Ley 24.660, uno de los motivos para otorgar este beneficio es, precisamente, la edad del condenado.

Ella cumplió 72 años en febrero y, por lo tanto, en caso de que la Corte confirme la sentencia, los jueces de ejecución deberán decidir si corresponde el arresto domiciliario o una pena en una unidad penitenciaria. Además de la edad, se podrán considerar otros factores como su estado de salud, condiciones personales y posibles riesgos procesales.

¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre una posible detención?

El pasado fin de semana, en un acto político en Corrientes, la ex mandataria se refirió directamente a la posibilidad de que la metan presa: “Salió el anuncio (de su candidatura) y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos. ¿Por qué no me dejan competir y me ganan?”, aseguró.

En su discurso, también insinuó que el proceso judicial tiene motivaciones políticas. “En el fondo, los que tienen miedo son ellos”, dijo, en coincidencia con su argumento de que es víctima de una estrategia de lawfare para impedirle competir electoralmente.

¿Cristina Kirchner puede ser candidata con una condena en su contra?

Sí, mientras la condena no esté firme. En la actualidad, Fernández de Kirchner conserva sus derechos políticos y puede presentarse como candidata. Sin embargo, si la Corte Suprema ratifica la sentencia de segunda instancia antes del 19 de julio, quedará automáticamente excluida del padrón electoral, según lo establece el Código Nacional Electoral, y no podrá competir.