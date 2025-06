La ex presidenta Cristina Kirchner afirmó que tras el anuncio de su candidatura a diputada bonaerense empezaroon a "pedir de todos lados" que la "metan presa". Lo dijo en un acto en el que se puso en marcha la campaña para las elecciones 2025 en Corrientes, donde respaldó desde allí la candidatura a gobernador del actual intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa.

"Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atento. Todo esto con editoriales que dicen que está acorralada. Si es así, ¿por qué no me dejan competir y me ganan? Mirá como tiemblo", lanzó la titular del Partido Justicialista (PJ) nacional.

"En el fondo, los que tienen miedo son ellos", lanzó Fernández de Kirchner, en su primer acto tras la confirmación de que tiene la intención de encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales del peronismo bonaerense en la Tercera Sección Electoral.

En pos de la unidad, la ex mandataria subrayó que "nadie se salva solo" y acotó: "Todos necesitamos del otros, tender la mano, empatía y construcción de un proyecto colectivo que contenga a todos los argentinos"

Noticia en desarrollo