Witkoff califica de productivas las conversaciones con Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso se reúne en Moscú con el representante especial de EEUU

Por Steve Holland y Erin ‍Banco

WEST PALM BEACH, Florida, 21 dic (Reuters) - Las conversaciones mantenidas entre funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos durante los últimos tres días en Florida con el objetivo ‍de poner fin a la guerra ⁠de Rusia en Ucrania fueron productivas y se centraron en alinear posturas, dijo el domingo el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando a Ucrania y Rusia para que lleguen a un acuerdo para poner fin al conflicto de casi cuatro años lo antes posible, pero Rusia quiere mantener las zonas ucranianas de las que se ha apoderado y Kiev se ha negado a ceder terreno.

Tras reunirse el sábado con el enviado especial del presidente ruso, Vladímir ‌Putin, Kirill Dmitriev, Witkoff y el asesor de Trump, Jared Kushner, ⁠se reunieron el domingo con funcionarios de Ucrania ⁠y Europa, y luego por separado con la delegación ucraniana, encabezada por Rustem Umerov.

Witkoff, en una publicación en las redes sociales, calificó las conversaciones del domingo de "productivas y constructivas" ‍y se centraron en un "enfoque estratégico compartido entre Ucrania, Estados Unidos y Europa".

No mencionó sus conversaciones con los rusos.

Las reuniones de Miami ⁠fueron las últimas de una serie de ‌conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania sobre un plan de 20 puntos elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Witkoff explicó que la reunión entre Estados Unidos y Ucrania se centró en cuatro puntos clave: un mayor desarrollo del plan de 20 puntos, un marco multilateral de garantías de seguridad, un ‌marco de ‌garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania y un mayor desarrollo de la economía y la prosperidad para reconstruir Ucrania.

Los negociadores se centraron especialmente en los "plazos" y la "secuencia de los próximos pasos", dijo Witkoff.

Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos informaron a principios de esta semana de avances en ​las garantías de seguridad para Kiev como parte de las conversaciones para poner fin a la guerra, pero sigue sin estar claro si esos términos serán aceptables para Moscú.

"La paz debe ser no sólo el cese de las hostilidades, sino también una base digna para un futuro estable", dijo Witkoff.

Antes de la reunión de Miami, la inteligencia estadounidense seguía indicando que Putin no ha abandonado sus ambiciones de apoderarse del territorio ucraniano, según seis personas ‍familiarizadas con la inteligencia.

En respuesta a un informe de Reuters el viernes, la Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard dijo en X que las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos han demostrado que Rusia "no tiene actualmente la capacidad de conquistar y ocupar toda Ucrania, por no hablar de Europa".

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur y ​estrecho aliado de Trump, dijo el domingo en el programa "Meet The Press" de NBC que aún no estaba claro si Putin aceptaría el acuerdo actual.

Si no lo hace, dijo Graham, la ​administración Trump debería adoptar un enfoque similar a sus recientes acciones con los petroleros cerca de Venezuela y "apoderarse de los buques que transportan petróleo ruso sancionado".

Una ⁠negativa rusa a aceptar la propuesta actual también debería llevar a etiquetar a "Rusia como Estado patrocinador del terrorismo por secuestrar a 20.000 niños ucranianos", dijo Graham.

Con información de Reuters