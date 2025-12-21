Primer ministro británico Starmer habla con Trump sobre esfuerzos de paz en Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Trump realiza su segunda visita de Estado a Gran Bretaña

El ‍primer ministro británico, Keir Starmer, discutió el domingo con el presidente Donald ‍Trump los esfuerzos ⁠para lograr un "final justo y duradero" de la guerra en Ucrania, dijo Downing Street en un comunicado, tras las conversaciones entre funcionarios en Florida.

"Los dos líderes comenzaron reflexionando sobre la guerra en Ucrania", dijo la oficina de Starmer en una lectura ‌de la llamada telefónica, añadiendo que ⁠habían discutido el trabajo ⁠de la "Coalición de los Dispuestos", los países que se han comprometido a apoyar a ‍Ucrania.

"El primer ministro puso al día sobre el trabajo de la ⁠Coalición de los Dispuestos ‌para apoyar cualquier acuerdo de paz y garantizar un final justo y duradero de las hostilidades".

Los negociadores estadounidenses se reunieron con funcionarios rusos en Florida ‌el sábado ‌para las últimas conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, mientras la administración de Trump intenta alcanzar un acuerdo con ambas partes.

La reunión ​de Miami siguió a las conversaciones de Estados Unidos el viernes con funcionarios ucranianos y europeos, las últimas discusiones de un plan de paz que ha despertado cierta esperanza de una resolución del conflicto que ‍comenzó cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

La lectura de Downing Street también dijo que Starmer y Trump discutieron el nombramiento de Christian Turner ​como embajador en Estados Unidos después de que su predecesor Peter Mandelson fue despedido ​cuando salieron a la luz los correos electrónicos de apoyo que envió al ⁠delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Con información de Reuters