Drones ucranianos atacan el puerto ruso de Ust-Luga y dañan una terminal petrolera: fuentes

Una imagen satelital en infrarrojo cercano muestra humo saliendo de los tanques de almacenamiento de petróleo en el puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, que fue atacado varias veces por Ucrania.

Drones ​ucranianos atacaron el martes por quinta vez en diez días el puerto ruso de Ust-Luga, en el ‌mar Báltico, y fuentes ‌del sector informaron a Reuters de que una terminal de carga de petróleo había sido alcanzada, lo que probablemente agrave las dificultades de Rusia para exportar crudo.

Kiev ha intensificado los ataques contra la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia durante el último mes, lanzando sus ataques con drones ​más intensos de ⁠los más de cuatro años de guerra contra los ‌puertos bálticos de Ust-Luga y Primorsk.

Al menos el ⁠40% de la capacidad de exportación ⁠de petróleo de Rusia se ha paralizado debido a los ataques con drones, el golpe a un importante oleoducto y ⁠la incautación de petroleros, según cálculos de Reuters basados ​en datos de mercado.

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El presidente ucraniano, Volodímir ‌Zelenski, dijo el lunes que ‌algunos de los aliados de Kiev habían enviado "señales" sobre ⁠la posibilidad de reducir sus ataques de largo alcance contra el sector petrolero ruso, dado que los precios mundiales de la energía se han disparado debido a la guerra ​con Irán.

El ‌portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó los ataques de "terroristas" y añadió que Rusia estaba trabajando para proteger sus infraestructuras críticas.

"Esto no significa que estas instalaciones puedan protegerse al 100% de tales ataques terroristas. Sin ⁠embargo, se está llevando a cabo un trabajo intensivo, y esto se aplica no solo al puerto (...) sino a todas las demás instalaciones de infraestructura crítica", dijo en una conferencia telefónica diaria con los periodistas.

Tres fuentes del sector informaron a Reuters de que, en el último ataque, drones ucranianos golpearon las instalaciones ‌de carga de crudo operadas por el monopolio ruso de oleoductos Transneft . Transneft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ust-Luga, en la costa sureste del golfo de Finlandia, es un extenso complejo de instalaciones de procesamiento de petróleo y ‌terminales de exportación que gestionan crudo y productos petrolíferos.

Según datos de fuentes, el puerto exportó 32,9 millones de toneladas métricas de productos ‌petrolíferos el año ⁠pasado. Normalmente, maneja alrededor de 700.000 barriles de crudo al día.

Las autoridades dicen que Ust-Luga ​fue atacada los días 22, 25, 27, 29 y 31 de marzo, lo que obligó a suspender las operaciones de exportación.

Con información de Reuters