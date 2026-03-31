Cucurella dice que apuesta por jóvenes del Chelsea podría obstaculizar aspiraciones de ganar títulos

Imagen de archivo del defensa español del Chelsea Marc Cucurella calentando antes de un partido de la Premier League contra el Newcastle United en Stamford Bridge, Londres, Reino Unido.

La ​estrategia de fichajes del Chelsea, centrada en jugadores jóvenes, puede haber complicado su capacidad para competir ‌por los grandes títulos, ‌y el club debe encontrar un mejor equilibrio entre la formación y la experiencia, según afirmó el lateral izquierdo Marc Cucurella.

El Chelsea quedó eliminado de la Liga de Campeones tras una dura derrota por 8-2 en el global de la eliminatoria de ​octavos de final ⁠ante el París Saint-Germain y sólo ha ganado ‌cuatro de sus últimos 12 partidos en ⁠todas las competiciones. Sus dificultades ⁠han avivado las especulaciones sobre el futuro del mundialista argentino Enzo Fernández, a pesar de que tiene contrato hasta ⁠2032.

"Luchas y entrenas cada día solo para ​darte cuenta, al final, de que ‌cuando los partidos importan, todavía ‌estamos un poco lejos del máximo nivel", declaró ⁠Cucurella a The Athletic en una entrevista publicada el martes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Entiendo que esto forma parte de la política del club y que quieren seguir esta dirección: ​fichar a ‌jugadores jóvenes y mirar hacia el futuro. No obstante, para todos los que seguimos aquí y queremos ganar grandes títulos, momentos como este te hacen sentir desanimado", señaló.

El internacional español ⁠de 27 años afirmó que el Chelsea cuenta con un buen núcleo de jugadores, pero que necesita más experiencia para aspirar a los grandes títulos.

"Fichar sólo a jugadores jóvenes podría complicar el logro de esos objetivos. Contra el PSG, nos faltaron jugadores que hubieran pasado por ‌situaciones así", añadió.

El defensa español también reconoció que la salida en enero del entrenador Enzo Maresca, quien llevó al equipo londinense al título del Mundial de Clubes el año pasado, tuvo un gran impacto en la plantilla.

"Son ‌decisiones tomadas por el club. Si me hubieras preguntado, yo no habría tomado esta decisión. Para hacer un cambio ‌así, lo ⁠mejor es esperar hasta el final de la temporada", dijo. "Así se daría tiempo a ​todos, a los jugadores y al nuevo entrenador, para prepararse y realizar una pretemporada completa".

Con información de Reuters