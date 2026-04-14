Bloqueo de EEUU a Irán involucra más de 10.000  militares, además de buques y aviones

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes cuenta con más de 10.000 militares, más de una decena de buques de guerra y decenas de aviones, informó el martes el Mando Central de Estados Unidos.
"Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró atravesar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta para volver a entrar en un puerto iraní del golfo de Omán", dijo el mando en un comunicado un día después de que entrara en vigor el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"El bloqueo se está aplicando de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses están respaldando la libertad de navegación de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", señaló.
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Con información de Reuters