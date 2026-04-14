Bloqueo de EEUU a Irán involucra más de 10.000  militares, además de buques y aviones

FOTO DE ARCHIVO: Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes ‌cuenta con ‌más de 10.000 militares, más de una decena de buques de guerra y decenas de aviones, informó el martes el Mando Central ​de Estados ⁠Unidos.

"Durante las primeras 24 ‌horas, ningún barco ⁠logró atravesar el ⁠bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron la orden de ⁠las fuerzas estadounidenses de ​dar media vuelta ‌para volver a ‌entrar en un puerto iraní ⁠del golfo de Omán", dijo el mando en un comunicado un día ​después ‌de que entrara en vigor el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump.

"El bloqueo se está aplicando de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, ‌incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses están respaldando la ‌libertad de navegación de los buques que transitan por el ‌estrecho ⁠de Ormuz hacia y desde puertos no ​iraníes", señaló.

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Con información de Reuters