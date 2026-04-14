Mató a un amigo en su fiesta de cumpleaños y subió un video para confesar el homicidio: "Le pedí perdón a Dios"

Un festejo de cumpleaños en una casa de la ciudad de Resistencia terminó en tragedia. Un hombre, identificado como Enzo Damián Escalante (31), mató a un amigo en una vivienda ubicada sobre avenida Chaco al 3200 y luego publicó un video en el que admitió el asesinato. “Fue mi vida o la de él”, aseguró, al sostener que actuó en defensa propia en medio de una discusión que se descontroló.

Todo inició en la madrugada del domingo, cuando Escalante se encontraba de festejo. Según contó el cumpleañero en sus redes, durante la reunión vio que su madre mantenía una discusión con Jonatan "Guasón" Romero (30), a quien la mujer acusó de haberla "tocado". Fue ese el motivo por el que, inicialmente, decidió sacar por la fuerza a su invitado de la casa.

Ambos habrían mantenido un entredicho y comenzaron a forcejear. Escalante sostiene que en ese momento Romero le dio "un puntazo" y que por ese motivo le disparó con un arma que una persona le alcanzó. Sin embargo, la pareja de Romero brindó otra versión de los hechos. Ante las cámaras de medios locales, la joven sostuvo que la víctima la había acompañado al baño y, cuando salió, era la madre de Escalante quien junto a otras dos mujeres estaban empujando a su esposo. Además, relató que, tras retirarse de la vivienda, los disparos comenzaron inmediatamente. "Le estaba disparando mientras mi marido corría entre los autos para cubrirse", afirmó.

Romero fue hallado herido de bala en la zona y trasladado de urgencia al hospital Perrando, donde murió poco después. De acuerdo con medios chaqueños, el sospechoso se presentó espontáneamente este lunes por la mañana ante la División Delitos Contra las Personas, quedó a disposición de la Fiscalía N° 2 y fue notificado de su aprehensión por una causa calificada de manera provisoria como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Asesinato en un cumpleaños: la confesión de Damián Escalante

Horas después del trágico hecho, Escalante publicó un video en redes sociales en el que reconoció haber matado a Romero. “Hola, mi nombre es Damián Escalante. Estoy acusado de un homicidio y, desde el fondo del alma, les pido disculpas a sus familiares. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía. Porque yo también tengo hijos”, comenzó su relato.

Con un tono que oscilaba entre el arrepentimiento y la justificación, el hombre de 31 años afirmó: “Fue todo en un segundo. Salgo a desmentir las cosas que se están diciendo. Yo festejé mi cumpleaños, pero es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré tiros, siempre me manejé con perfil bajo. Escuché que tuvo una discusión con mi mamá, que ella le dijo que era un zarpado, que la quiso tocar. Por eso reaccioné, lo intenté sacar afuera y lo llevé para el portón".

En su versión, Escalante afirmó que su reacción fue en defensa propia. “Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo. Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme. Toda mi vida me voy a arrepentir. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima. Quise escapar, estuve todo el día mal. No soy un delincuente, no soy una mala persona. Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos.”, contó.