Ataques rusos en Járkov causan tres muertos y 17 heridos, según Ucrania

El humo se eleva desde los edificios dañados, en el lugar del ataque de drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania

Un ataque aéreo ruso contra una zona residencial de Járkov mató a tres personas, entre ellas un niño de dos años, e hirió a 17, según informaron el lunes las autoridades ucranianas, mientras Estados Unidos presiona a Kiev para que llegue a un acuerdo rápido que ponga fin a una guerra que Moscú inició.

Un ataque con drones mató al niño de dos años en la segunda ciudad más grande de Ucrania a primera hora del lunes, después de un ataque con misiles balísticos la noche anterior, dijo Oleg Siniegubov, el gobernador de la región más amplia de Járkov, en la aplicación de mensajería Telegram.

El número de heridos por el ataque de Járkov "aumenta continuamente", añadió Siniegubov.

También en Telegram, el alcalde Ihor Terejov dijo que otras dos personas habían muerto y 17 habían resultado heridas en ambos ataques, entre ellas seis niños de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años.

"Una mujer acaba de ser rescatada de debajo de los escombros: está viva", dijo Terejov en una publicación a primera hora del lunes, y advirtió de que podría haber más personas atrapadas bajo los escombros.

Járkov, en el noreste de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia, ha sido blanco de ataques regulares de drones y misiles rusos desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

El anterior ataque con misiles balísticos contra la ciudad destrozó unas 1.000 ventanas, dijo Siniegubov. Algunos residentes tuvieron que ser evacuados, dijo el servicio estatal de emergencias de Ucrania en Telegram.

Testigos de Reuters vieron a médicos atendiendo a residentes en una calle y a socorristas inspeccionando los daños en edificios residenciales.

Dos personas resultaron heridas en los ataques rusos contra la región adyacente de Sumy, que también dañaron al menos una docena de viviendas y un centro educativo, según las autoridades.

"El enemigo sigue atacando deliberadamente infraestructuras civiles en la región de Sumy, a traición y por la noche", dijo en Telegram Oleh Hrihorov, jefe de la administración regional.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las armas utilizadas por Rusia. Moscú no hizo comentarios de inmediato. Ambas partes niegan haber atacado a civiles en sus ataques, pero miles de personas han muerto, la gran mayoría ucranianas.

El presidente Donald Trump, que recibió al presidente Vladimir Putin en Alaska el viernes para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, ha instado a Kiev a llegar a un acuerdo con Moscú afirmando: "Rusia es una potencia muy grande, y ellos no."

Con información de Reuters