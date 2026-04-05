Al menos 11 personas mueren en ataques aéreos israelíes contra el Líbano el Domingo de Pascua

Los equipos de rescate trabajan en el lugar de un ataque israelí en la zona de Jnah, en Beirut

​Un ataque aéreo israelí contra Kfarhata, una localidad del sur del Líbano, causó la muerte de siete personas el domingo, entre ellas ‌un niño de cuatro años, ‌informó el Ministerio de Salud libanés en un comunicado.

Otro ataque israelí contra el barrio de Jnah, en Beirut, causó la muerte de cuatro personas y dejó 39 heridos, añadió el ministerio.

El ataque contra Kfarhata se produjo tras una orden de evacuación emitida durante la noche por el Ejército israelí, en la que se ordenaba a los residentes que abandonaran ​la localidad.

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Mientras los cristianos ⁠libaneses, que constituyen aproximadamente un tercio de la población, celebraban el ‌Domingo de Pascua, el país vivió uno de sus ⁠días más violentos desde que estallaron los ⁠combates con Israel a principios del mes pasado.

A lo largo del día, Beirut resonó con los sonidos de los ataques y el chirrido de los ⁠aviones que volaban a baja altura sobre sus cabezas. Los ​suburbios del sur de la capital fueron alcanzados ‌por ocho ataques aéreos, informaron medios ‌estatales.

Más temprano el domingo, el Ejército libanés informó que un soldado ⁠había muerto en un ataque israelí en el sur del Líbano.

El sábado, el Ejército israelí emitió una advertencia de evacuación dirigida al paso fronterizo libanés de Masnaa con Siria, el principal punto de entrada que conecta ​ambos países, ‌alegando que estaba siendo utilizado por el grupo armado libanés Hezbolá con fines militares.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto de Oriente Medio cuando Hezbolá, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel el 2 de marzo en apoyo a ⁠Teherán.

Israel ha lanzado ataques contra el Líbano y ha invadido el sur en lo que se ha convertido en la ramificación más violenta de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A finales de marzo, más de 400 combatientes de Hezbolá habían perdido la vida, informaron fuentes a Reuters. Al menos 10 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano durante el ‌mismo periodo, según ha informado el Ejército israelí.

El Ministerio de Salud libanés dijo que, hasta el domingo, 1.461 personas habían muerto en los ataques israelíes en el Líbano, lo que eleva el número de víctimas mortales desde el inicio de la guerra en 39 en unas 24 horas. Más ‌de un millón de personas se han visto desplazadas.

Israel ha declarado que pretende controlar una "zona de seguridad" de hasta 30 km (20 millas) de profundidad en territorio libanés. ‌Ha emitido órdenes ⁠de evacuación que abarcan alrededor del 15% del territorio libanés.

Sin embargo, decenas de miles de libaneses se han quedado ​en sus hogares en el sur, incluidos unos 9.000 cristianos libaneses que viven en un grupo de localidades fronterizas, quienes declararon a Reuters que estaban decididos a quedarse.

(Edición de Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)