Un estado australiano endurecerá las leyes sobre armas e incitación al odio tras el ataque de Sídney

FOTO DE ARCHIVO. La gente asiste a la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en honor a las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach

Por Renju Jose y ‍Kirsty Needham

SÍDNEY, 23 dic (Reuters) - El estado más poblado de Australia va a aprobar leyes más estrictas sobre armas, prohibir la ‍exhibición de símbolos terroristas ⁠y restringir las protestas en una sesión de urgencia tras el ataque masivo de la playa de Bondi, en Sídney, mientras las autoridades intensifican su respuesta al ataque antisemita.

Se espera que el proyecto de ley sobre terrorismo y otras modificaciones legislativas sea aprobado por la Cámara Alta del Parlamento de Nueva Gales del Sur el martes.

El Gobierno laborista de centroizquierda del estado ha propuesto limitar la mayoría de las ‌licencias de armas individuales a cuatro armas de fuego ⁠y permitir a los agricultores hasta diez.

Quince ⁠personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque masivo perpetrado el 14 de diciembre en una celebración judía de Jánuca en ‍Bondi, Sídney, un ataque conmocionante que suscitó llamamientos para endurecer la legislación sobre armas y tomar medidas ⁠más contundentes contra el antisemitismo.

Las autoridades ‌locales cerraron el lunes una sala de oración musulmana vinculada por un tribunal a un clérigo que hizo comentarios intimidatorios contra los australianos judíos, una medida que el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó de "paso importante" para la comunidad.

Minns ‌dijo que ‌las autoridades "tienen que tomar medidas decisivas, ya sea a través de la ley de urbanismo o de la ley de incitación al odio, para enviar el mensaje a quienes pretenden meter el odio en el corazón de la ​gente o difundir el racismo en nuestra comunidad de que se enfrentarán a todo el peso de la ley".

El Consejo de Canterbury Bankstown dijo el martes que había emitido una directiva de "cese de uso" para clausurar una "sala de oración ilegal" regentada por el clérigo Wissam Haddad, después de que la vigilancia del Centro Al Madina Dawah demostrara que ‍el local se utilizaba infringiendo las leyes urbanísticas.

Un responsable del centro dijo a Reuters por teléfono que Haddad ya no participaba en la gestión del centro.

En un comunicado publicado en las redes sociales el 15 de diciembre, el Centro Al Madina Dawah dijo que la participación ​de Haddad "se limitaba a invitaciones ocasionales como orador invitado, incluyendo la impartición de conferencias y, en ocasiones, sermones los viernes".

Una fuente cercana a Haddad, ​que no quiso dar su nombre, también dijo a Reuters que el predicador ya no participaba en la gestión del centro.

Haddad ⁠niega cualquier implicación o conocimiento de lo ocurrido en Bondi, añadió la fuente.

Con información de Reuters