Agatha Christie’s: Las siete esferas es una de las series más vistas de Netflix

De sólo 3 episodios y destinada a arrasar en este 2026, Netflix estrenó una de las novelas menos conocidas de Agatha Christie’s: Las siete esferas.

Basada en The Seven Dials Mystery, publicada originalmente en 1929, la producción recupera el espíritu del policial clásico de la dramaturga británica, combinando misterio, humor y crítica social, al tiempo que actualiza su ritmo narrativo y su estética para una audiencia contemporánea.

¿De qué se trata Las siete esferas?

La historia de Las siete esferas se sitúa en la Inglaterra de entreguerras, un escenario habitual en el universo de Agatha Christie, marcado por el contraste entre la aristocracia acomodada y una sociedad que empieza a transformarse. En este contexto, un grupo de jóvenes de clase alta se reúne en una lujosa mansión campestre para pasar unos días de descanso. Sin embargo, lo que comienza como una estadía despreocupada pronto se ve alterado cuando uno de los invitados aparece muerto en circunstancias extrañas.

En la escena del crimen, distintos relojes despertadores dispuestos de manera inquietante despiertan sospechas y dan nombre al enigma central: el misterio de Seven Dials. A partir de ese punto, la serie despliega una trama que va mucho más allá de un simple asesinato, adentrando el relato en una compleja red de secretos, engaños y conspiraciones que involucran a una misteriosa organización clandestina.

Uno de los aspectos más destacados es su protagonista, Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven ingeniosa, curiosa y poco convencional para los estándares de su clase social. Lejos de limitarse a un rol pasivo, Bundle se convierte en el motor de la investigación, aportando inteligencia, valentía y una cuota de ironía que refresca el relato. Su personaje representa una figura femenina adelantada a su tiempo.

Ficha técnica de Las siete esferas