Cuándo es el próximo feriado de febrero en Argentina 2026: qué día cae fin de semana largo

El 2026 contará con 12 fines de semana largos con fines turísticos y el próximo es en febrero por Carnavales. Qué día cae y cuáles son los feriados confirmados por el Gobierno nacional para este año.
Cuándo es el Carnaval 2026 en Argentina: la fecha del próximo fin de semana largo
Los feriados de Carnaval serán el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero. Así se formará un fin de semana XL desde el sábado 14 hasta el martes 17, se trata de una gran oportunidad para hacer una escapada y desconectar, ya que ofrece cuatro días de descanso consecutivos después del fin de semana.
Al ser dos feriados nacionales, legislación argentina establece que el descanso es obligatorio. Las personas que sean convocadas a trabajar estos dos días deberán recibir el doble por cada una de las jornadas trabajadas.
Calendario de feriados del 2026: cuándo habrá otros fines de semana largos
Este 2026, el Gobierno nacional confirmó el calendario oficial y sumó tres días no laborables para fomentar el turismo interno en el país. Así, habrá más días de descanso y los argentinos podrán disfrutar en total de 12 fines de semana extendidos.
El calendario de feriados para los próximos meses queda de la siguiente forma:
Febrero
- Lunes 16: feriado inamovible por Carnaval.
- Martes 17: feriado inamovible por Carnaval.
Además del fin de semana largo de febrero, Argentina tendrá otros 12 fines de semana extendidos
Marzo
- Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).