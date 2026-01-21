Cuándo es el próximo feriado de febrero en Argentina 2026: qué día cae fin de semana largo

El 2026 contará con 12 fines de semana largos con fines turísticos y el próximo es en febrero por Carnavales. Qué día cae y cuáles son los feriados confirmados por el Gobierno nacional para este año.

Cuándo es el Carnaval 2026 en Argentina: la fecha del próximo fin de semana largo

Los feriados de Carnaval serán el próximo lunes 16 y martes 17 de febrero. Así se formará un fin de semana XL desde el sábado 14 hasta el martes 17, se trata de una gran oportunidad para hacer una escapada y desconectar, ya que ofrece cuatro días de descanso consecutivos después del fin de semana.

El próximo fin de semana largo será del sábado 14 al martes 17 de febrero

Al ser dos feriados nacionales, legislación argentina establece que el descanso es obligatorio. Las personas que sean convocadas a trabajar estos dos días deberán recibir el doble por cada una de las jornadas trabajadas.

Calendario de feriados del 2026: cuándo habrá otros fines de semana largos

Este 2026, el Gobierno nacional confirmó el calendario oficial y sumó tres días no laborables para fomentar el turismo interno en el país. Así, habrá más días de descanso y los argentinos podrán disfrutar en total de 12 fines de semana extendidos.

El calendario de feriados para los próximos meses queda de la siguiente forma:

Febrero

Lunes 16 : feriado inamovible por Carnaval.

: feriado inamovible por Carnaval. Martes 17: feriado inamovible por Carnaval.



Además del fin de semana largo de febrero, Argentina tendrá otros 12 fines de semana extendidos

Marzo

Lunes 23 : Día no laborable con fines turísticos.

: Día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible).

: Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible).

: Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).

Diciembre