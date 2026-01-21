Temblor hoy en Córdoba: a qué ciudades afectó el sismo y cómo continúa la situación

Este martes por la noche, un temblor de magnitud 4,4 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de Córdoba. El hecho tuvo su epicentro en el departamento Ischilín, cerca de la localidad de Deán Funes y se entendió a varias ciudades. En la capital provincial, el temblor se percibió en edificios de altura. Pese a la magnitud, no se registraron daños materiales ni heridos.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la profundidad del fenómeno fue de 30 kilómetros, lo que explica la amplia percepción en distintos puntos de la provincia. En diálogo con medios locales, vecinos de Deán Funes describieron el movimiento como fuerte, mientras que en Quilino aseguraron que la sensación fue de gran intensidad.

Por su parte, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) elevó la magnitud a 4,9 grados tras un análisis posterior, lo que generó versiones cruzadas sobre la potencia real del sismo. En la capital provincial, el temblor se percibió en edificios de altura. Testigos relataron que “se escuchó un estruendo similar a un trueno", lo que aumentó el susto entre los residentes.

Los sismos en Córdoba

Además, el Inpres informó que este fue el tercer movimiento telúrico en menos de 24 horas. Horas antes, se habían registrado sismos menores en Alta Gracia y en la zona de La Falda-Cosquín. En localidades como Cruz del Eje y Jesús María, la intensidad fue moderada. En tanto, en La Calera, Malagueño y Cosquín también hubo reportes de vibraciones, aunque de menor alcance.

El organismo oficial aclaró que, pese a la magnitud, no se registraron daños materiales ni heridos. Sin embargo, recomendó mantener la calma y seguir las medidas de prevención habituales. En este sentido, especialistas recordaron que Córdoba no está en una zona de alta sismicidad, pero sí se producen eventos esporádicos que pueden ser percibidos en amplias áreas.

“La población debe estar preparada para estos fenómenos, aunque no sean frecuentes”, señalaron fuentes del Inpres, subrayando la importancia de informar rápidamente a las autoridades.cuando se perciben movimientos.

Cabe destacar que el sismo se sintió en un radio de más de 70 kilómetros, alcanzando ciudades como La Cumbre y Malagueño. Esto se debió a la profundidad intermedia del evento, que favorece su propagación. Finalmente, el Inpres reiteró que continuará monitoreando la actividad sísmica en la región y pidió a los vecinos consultar siempre fuentes oficiales para evitar la circulación de rumores o datos erróneos.