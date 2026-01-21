Barracas Central vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Barracas Central recibe el próximo sábado 24 de enero a River Plate por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate fue el ganador por 3 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Aldosivi: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Dep. Riestra: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Gimnasia: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Rosario Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Platense: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Gimnasia: 28 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Rosario Central: 1 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tigre: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Argentinos Juniors: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Vélez: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Horario Barracas Central y River Plate, según país