Kim ordena que todos los recursos de Corea del Norte se usen para apoyar programa nuclear del país

Foto de archivo del líder norcoreano Kim Jong en Pyongyang

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ordenó que todos los recursos se utilicen para apoyar el programa nuclear del país con el fin de salvaguardar su soberanía y seguridad nacional, informaron el sábado los medios estatales.

Kim se reunió el viernes con los principales funcionarios y científicos de los institutos de investigación de armas nucleares de Corea del Norte y dijo que seguir desarrollando una postura de respuesta nuclear es la "máxima prioridad esencial" del país, reportó la agencia estatal de noticias KCNA.

"El camarada Kim Jong-un dijo que debemos afilar y renovar constantemente el escudo y la espada nucleares que pueden garantizar de forma fiable la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales y el derecho al desarrollo", dijo KCNA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Corea del Norte ha desarrollado por décadas un programa de armamento nuclear, que incluye una operación encubierta para enriquecer uranio, que ha permitido la producción de hasta 20 armas nucleares cada año, según ha declarado el presidente surcoreano Lee Jae-myung.

Con información de Reuters