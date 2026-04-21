Nevares invierte US$ 8 millones y lanza su pan a precio accesible

En un contexto de alta presión sobre el precio de los alimentos, Nevares decidió avanzar en el mercado del pan con una estrategia centrada en volumen, calidad y precios accesibles. La empresa, conocida por su presencia en golosinas, busca ampliar su negocio y ganar lugar en la mesa diaria de los argentinos.

Para este desembarco, la compañía invirtió cerca de 8 millones de dólares en su planta de Carlos Keen, en Luján. Incorporó tecnología de origen europeo y puso en marcha dos líneas de producción de última generación. Una está destinada al pan de mesa, en sus versiones blanco y de salvado. La otra produce pan para hamburguesas y panchos. Desde septiembre, ya se fabrica allí la línea de pan Nevares, con foco en abastecer al mercado interno.

La propuesta apunta a un consumo cotidiano y masivo. Incluye pan de mesa, pan con salvado y opciones para comidas rápidas. La idea es cubrir distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la cena, con productos pensados para el uso diario en los hogares. La empresa busca posicionarse con una oferta amplia, simple y reconocible para el consumidor.

El eje de la estrategia está en el precio. Con el concepto “Pan a precio de pan”, la compañía intenta instalar que este producto básico no debería ser percibido como un lujo. El planteo apunta a recuperar una lógica de consumo más asociada a la cotidianeidad. Según la empresa, sus productos pueden ofrecerse a valores hasta un 50% más bajos que los líderes del mercado, en un escenario donde el precio es una de las principales variables de decisión.

“El objetivo es desarrollar un producto masivo, de excelente calidad, que pueda estar todos los días en la mesa de las familias”, señaló Matías Cordero, director comercial de Nevares. La compañía remarca que la escala productiva y la inversión en tecnología son claves para sostener esa relación entre precio y calidad.

La campaña nacional comenzó el 15 de abril y tiene presencia en vía pública, radio y medios digitales. “Creemos que la calidad real no necesita precios imposibles”, plantea uno de los mensajes. “Pensado para todos y hecho acá al precio que debe tener”, resume el posicionamiento de la marca.

El lanzamiento forma parte de un plan de expansión más amplio. Nevares busca consolidarse como una empresa integral de alimentos y ampliar su presencia más allá del segmento de golosinas. En ese camino, el pan aparece como una categoría clave por su alta penetración en los hogares.

Con este movimiento, la empresa busca ganar participación en un mercado competitivo y concentrado, al tiempo que intenta instalar una discusión sobre el precio de los productos básicos en la Argentina. El pan, uno de los alimentos más tradicionales de la mesa local, se convierte así en el eje de una nueva apuesta industrial y comercial.