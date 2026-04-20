El mundo evalúa el futuro de la tregua tras la captura de un buque iraní por EEUU

Varias personas participan en una manifestación contra Estados Unidos e Israel, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, Irán

La preocupación de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pudiera no mantenerse aumentó el lunes, después de que EEUU anunciara que había apresado un buque de carga iraní que intentaba burlar ‌su bloqueo e Irán prometiera tomar represalias.

Los esfuerzos ‌por construir una paz más duradera en la región también parecían tambalearse, después de que Irán dijo que no participaría en una segunda ronda de negociaciones que Estados Unidos esperaba iniciar antes de que el alto el fuego expirara el martes.

Estados Unidos ha mantenido un bloqueo de los puertos iraníes, mientras que Irán ha levantado y luego vuelto a imponer su propio bloqueo al tráfico marítimo que atraviesa el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

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El ejército estadounidense dijo el domingo que había disparado contra un buque de carga con bandera iraní mientras ​este se dirigía hacia el puerto ⁠iraní de Bandar Abás. "Tenemos el control total de su barco y estamos comprobando qué hay a bordo", escribió el ‌presidente Trump en las redes sociales.

El ejército iraní dijo que el buque procedía de China. "Advertimos de que ⁠las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán y ⁠tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada por parte del ejército estadounidense", dijo un portavoz militar, según los medios estatales.

Los precios del petróleo se disparaban y los mercados bursátiles se tambaleaban, mientras los operadores sopesaban la posibilidad de ⁠que el tráfico por el golfo Pérsico se mantuviera en un mínimo.

IRÁN RECHAZA LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

Los medios ​estatales iraníes informaron de que Teherán había rechazado nuevas conversaciones de paz, alegando el bloqueo ‌en curso, la retórica amenazante y las posiciones cambiantes ‌de Washington y sus "exigencias excesivas".

"No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar al mismo tiempo ⁠seguridad gratuita para los demás", escribió el primer vicepresidente de Irán, Mohammadreza Aref, en las redes sociales. "La elección es clara: o un mercado petrolero libre para todos, o el riesgo de costes significativos para todos".

Trump había advertido anteriormente a Irán de que Estados Unidos destruiría todos los puentes y centrales eléctricas de Irán si Teherán rechazaba sus condiciones, continuando con una tendencia ​reciente de amenazas ‌de este tipo.

Irán ha afirmado que, si Estados Unidos atacara su infraestructura civil, respondería atacando las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de sus vecinos árabes del golfo Pérsico.

PREPARÁNDOSE PARA UNAS NEGOCIACIONES QUE QUIZÁS NO SE CELEBREN

Trump dijo que sus enviados llegarían a Islamabad el lunes por la tarde, un día antes de que finalice el alto el fuego de dos semanas.

Un responsable de la Casa Blanca dijo a Reuters que ⁠la delegación estadounidense estaría encabezada por el vicepresidente J. D. Vance, quien dirigió las primeras conversaciones de paz de la guerra hace una semana, y que también incluiría al enviado de Trump, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner. Pero Trump dijo a ABC News y MS Now que Vance no iría.

Pakistán, que ha actuado como principal mediador, parecía estar preparándose para las conversaciones. Dos gigantescos aviones de carga estadounidenses C-17 aterrizaron en una base aérea el domingo por la tarde, transportando equipo de seguridad y vehículos en preparación para la llegada de la delegación estadounidense, según informaron dos fuentes de seguridad pakistaníes.

Las autoridades municipales de Islamabad, la capital ‌pakistaní, suspendieron el transporte público y el tráfico de vehículos pesados por la ciudad. Se colocó alambre de púas cerca del Hotel Serena, donde se celebraron las conversaciones de la semana pasada. El hotel pidió a todos los huéspedes que abandonaran el establecimiento.

Ahora, en su octava semana, la guerra ha provocado la crisis más grave de la historia en el suministro energético mundial, lo que ha disparado los precios del petróleo debido al cierre de facto del estrecho.

Miles de personas han perdido la vida a ‌causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y de la invasión israelí de Líbano llevada a cabo en paralelo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Irán respondió a los ataques con misiles y drones contra Israel y los países árabes ‌vecinos que albergan bases estadounidenses.

El ⁠presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, que ha liderado la delegación iraní en las conversaciones, había declarado anteriormente que ambas partes habían logrado avances, pero que seguían muy distanciadas en cuestiones nucleares ​y en lo relativo al estrecho.

Los aliados europeos, criticados repetidamente por Trump por no apoyar su esfuerzo bélico, temen que el equipo negociador de Washington esté presionando para alcanzar un acuerdo rápido y superficial que requeriría meses o años de conversaciones de seguimiento técnicamente complejas.

Con información de Reuters