La Cámara de Representantes de EEUU desafía a Trump y prorroga protecciones a haitianos

FOTO DE ARCHIVO-Varias personas caminan cerca del Capitolio de Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos asestó el ‌jueves un inusual ‌revés a la política de control migratorio del presidente Donald Trump, luego de que un puñado de republicanos se unió a los demócratas para votar a favor de prorrogar las protecciones ​temporales para ⁠350.000 haitianos que viven en Estados ‌Unidos.

La Cámara votó por 224 ⁠votos a favor y ⁠204 en contra a favor de una ley que permite a los haitianos seguir ⁠teniendo derecho al Estatus de Protección ​Temporal (TPS) durante tres años, ‌después de que el ‌Departamento de Seguridad Nacional de Estados ⁠Unidos puso fin a las protecciones humanitarias que se les habían concedido.

La legislación pasa ahora al Senado, que ​controlan ‌los republicanos, pero donde su destino es incierto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La votación demostró que algunos republicanos estaban dispuestos a romper con la Casa Blanca en ⁠esta cuestión, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara este mes para deliberar si permite al Gobierno de Trump revocar las protecciones contra la deportación concedidas a los haitianos.

Diez republicanos y un ‌legislador independiente se unieron a los demócratas para votar a favor de la medida.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre ‌natural, un conflicto armado u otro acontecimiento extraordinario, y proporciona a los migrantes que ‌cumplen los ⁠requisitos un permiso de trabajo y protección temporal frente a ​la deportación.

Con información de Reuters