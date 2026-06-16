Con visiones disímiles, próximo presidente de Colombia enfrenta dura realidad fiscal para gestionar programa económico

FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan junto a tuberías de extracción de petróleo en el yacimiento de Campo Rubiales, en el departamento del Meta,

Quien gane ​la Presidencia de Colombia el domingo tendrá un limitado margen de maniobra para implementar su plan económico ante el deterioro fiscal del país, obligándolo a tramitar reformas en un Congreso cada vez más polarizado, según analistas, inversores y calificadoras de riesgo.

Los colombianos elegirán entre el abogado de derecha Abelardo De ‌La Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda, con dos visiones ‌disímiles del modelo económico para la cuarta economía de América Latina.

De La Espriella, favorito de los mercados y considerado un "outsider" de la política, promete recortar el Estado en un 40%, ampliar la base tributaria y reducir impuestos a las empresas para promover el empleo formal.

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También propone reanudar la exploración petrolera, permitiendo la técnica del fracking para casi duplicar la producción a 1,3 millones de barriles diarios y combatir a los grupos armados ilegales.

"Tal como está planteado el Estado colombiano es inviable financieramente", dijo De La Espriella en un reciente discurso.

Los activos colombianos repuntaron tras la victoria de De La Espriella en la primera vuelta con el 43,7% de los votos, frente al 40,9% de Cepeda.

El resultado fue interpretado por los inversores como un augurio de cambio frente a las políticas del presidente saliente Gustavo Petro, aliado de Cepeda y cuyos partidarios celebran ​la ampliación de los programas sociales y la mejora ⁠del turismo, la agricultura y el comercio.

"El mercado ya ha descontado en gran medida la victoria de Abelardo (De La Espriella) incluso antes de la segunda vuelta", ‌afirmó Thys Louw, gestor de cartera de renta fija de mercados emergentes en Ninety One.

"Si Abelardo gana, la reacción del mercado seguirá ⁠siendo sin duda positiva a pesar del repunte inicial, ya que se percibiría que tendría el ⁠mandato de empezar a revertir el daño causado a las finanzas públicas y a la inversión durante el gobierno de Petro", explicó.

Cepeda, que promete radicalizar las reformas económicas y sociales de Petro para reducir la pobreza y la desigualdad, mantendrá la prohibición a nuevos contratos para explorar hidrocarburos e incrementará los impuestos a los más ricos y ⁠a las grandes empresas.

"Que hagamos un pacto tributario, un pacto fiscal para no tener que llegar a una reforma que puede ser, pues, poco simpática ​para sectores de la economía", dijo a Reuters la semana pasada.

El que gane heredará una economía cuya recuperación pospandemia ‌se ha basado principalmente en el consumo impulsado por el gasto público y ‌el aumento de salarios, pero la inversión privada sigue débil y el sector minero-petrolero, un importante generador de divisas, ha perdido dinamismo.

La economía colombiana se expandió ⁠un 2,6% el año pasado, inferior al promedio de 4% antes de la pandemia del COVID-19. La inversión privada en los tres primeros años de Petro se contrajo en promedio un 3,6%, en contraste con el crecimiento promedio de 4,3% en los últimos 10 años prepandemia.

Alejandro Cuadrado, director global de estrategia de divisas y mercados emergentes de BBVA, dijo que el peso colombiano ya reflejó más de la mitad de su potencial alcista y consideró que el mercado podría estar sobreestimando la magnitud del ajuste fiscal ​que implementaría De La Espriella.

"El ‌desafío es grande, incluso si el mercado reacciona bien ante una posible victoria de De La Espriella", afirmó Cuadrado, citando la limitada representación del candidato en el Congreso.

El próximo mandatario recibirá una deuda pública del 60% del PIB y un déficit fiscal de 5,3% del PIB proyectado para este año, difícil de cumplir según expertos.

El nuevo presidente deberá reducir el gasto en 5.600 millones de dólares en 2027 y en 20.000 millones de dólares en su periodo de cuatro años, equivalente a cuatro puntos del PIB, algo nunca logrado, para evitar un "default" de deuda, advirtió Juan Carlos Ramírez, ⁠presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

"Si se siguen incrementando los gastos y no se mejoran los ingresos pues llega un momento en que esas deudas serán impagables", dijo Ramírez.

MÚLTIPLES DESAFÍOS

El Gobierno suspendió en 2025 una regla fiscal que ponía límites al gasto y al endeudamiento, provocando una rebaja en la calificación crediticia del país de agencias como S&P, Moody´s y Fitch que alertaron sobre la dificultad para aprobar medidas correctivas.

"Colombia tiene un historial de reformas tributarias, pero no se garantiza una nueva reforma. De hecho, De La Espriella se ha comprometido a reducir los impuestos, y aunque Cepeda apoya las reformas para aumentar los ingresos, podría tener dificultades para impulsarlas en el Congreso, como sucedió durante la administración de Petro", opinó Fitch.

Una eventual impugnación de los resultados electorales aumentaría la volatilidad. Cepeda alegó presuntas irregularidades en la primera vuelta antes de aceptar los resultados, mientras De La Espriella denunció supuestas ‌presiones de grupos armados sobre los votantes.

La inversión en Colombia se desplazó hacia los mercados de capitales, disminuyendo en los diferentes sectores económicos por la inestabilidad jurídica, la inseguridad y la extorsión, explicó a Reuters la codirectora del Banco Central, Bibiana Taboada.

"Quien llegue a la Presidencia se va a encontrar con múltiples desafíos, uno de esos es lograr que la capacidad productiva de la economía vuelva a crecer. Será fundamental generar confianza de que la estabilidad macroeconómica que había caracterizado a Colombia va a regresar y ver cómo solucionar el tema fiscal", opinó.

Algunas empresas colombianas que habían buscado expandirse en el exterior están considerando nuevamente invertir en el país, por la posibilidad del cambio político, señaló Paul Dmitriev, ‌cogestor de cartera y analista senior de Global X.

"Ninguna empresa estaba realizando inversiones de capital a nivel nacional", comentó Dmitriev sobre una visita realizada durante la administración de Petro. "Ahora (...) ha habido este resurgimiento".

La estabilidad institucional de largo plazo es clave para reactivar la inversión en hidrocarburos, afirmó Nelson Castañeda, de Campetrol. "Retomar el desarrollo de los recursos energéticos será fundamental para garantizar la ‌seguridad y soberanía energética del país".

Pero se ⁠requieren cambios concretos para atraer a los foráneos.

"Necesitamos certidumbre, estabilidad regulatoria, jurídica, reglas claras y protección a la inversión", pidió Ricardo Triana, director del Consejo de Empresas Americanas (CEA), que agrupa más de un centenar de firmas como Citi, Coca-Cola, Chevron y Dow.

"El problema con la inversión ​extranjera es que si en un país se demora una decisión, pues esa plata la usan para otro país y es lo que nos ha pasado", explicó.

Tras una reciente visita a Bogotá, economistas del Deutsche Bank consideraron que una victoria de Cepeda probablemente constituiría un choque negativo de confianza para el país, mientras un Gobierno de De La Espriella podría formar una coalición legislativa funcional que ayude a alcanzar un ajuste, aunque insuficiente para estabilizar la deuda.

Con información de Reuters