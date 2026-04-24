Cómo podría afectar El Niño al clima mundial en 2026/27

FOTO DE ARCHIVO: Vista del suelo agrietado en una presa, ya que Zimbabue está sufriendo una sequía inducida por El Niño, que provoca malnutrición entre los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y lactantes, y los adolescentes, en Mudzi

Los meteorólogos de ​todo el mundo pronostican que un fenómeno meteorológico de El Niño de gran intensidad se desarrollará durante la segunda mitad de 2026, lo que amenazará con provocar un clima más cálido y seco ‌en gran parte de Asia, al tiempo ‌que aumentará las precipitaciones en algunas zonas de América del Norte y del Sur.

LO QUE PREDICEN LOS METEORÓLOGOS

La oficina meteorológica de Japón dice que hay un 70% de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño durante el verano del hemisferio norte, mientras que las autoridades meteorológicas de la India advierten de que la temporada del monzón en la nación del sur de Asia podría ser inferior al promedio por primera vez en tres años.

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Los responsables meteorológicos de China esperan que las condiciones de El Niño se mantengan ​hasta finales de año tras su ⁠aparición en mayo.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos prevé un 61% de probabilidades de que ‌se produzca un fenómeno de El Niño durante el periodo comprendido entre mayo y ⁠julio.

La Oficina Australiana de Meteorología prevé precipitaciones por debajo del ⁠promedio a largo plazo en las regiones agrícolas del este entre mayo y agosto, la primera mitad de la temporada de cultivo del país.

Los modelos meteorológicos indican precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas por encima ⁠de lo habitual en Australia, el sudeste asiático y la India, según Chris Hyde, meteorólogo de ​la empresa de inteligencia meteorológica Meteomatics, con sede en Suiza.

"En general, creo ‌que este año las condiciones de cultivo serán ideales ‌en todo el Medio Oeste de Estados Unidos", añadió. "Tendremos que estar atentos al momento en que ⁠se produzca El Niño, ya que podría haber algunos efectos por el exceso de humedad de cara a la cosecha".

¿QUÉ SON LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE EL NIÑO Y LA NIÑA?

Son fases opuestas del mismo sistema climático en el Pacífico tropical.

El Niño es un fenómeno natural caracterizado por temperaturas inusualmente cálidas en la superficie del mar ​en el Pacífico ‌ecuatorial central y oriental.

Se forma cuando los cambios en la presión atmosférica debilitan, o incluso invierten, los vientos alisios del este, normalmente constantes, lo que permite el desplazamiento hacia el este de las aguas cálidas acumuladas en el Pacífico occidental, provocando una redistribución del calor y alterando los patrones meteorológicos globales.

La Niña se forma cuando los vientos alisios se intensifican, empujando más agua ⁠cálida hacia el Pacífico occidental y permitiendo que el agua más fría aflore en el este, lo que hace que las temperaturas de la superficie del mar bajen por debajo de lo normal.

La Niña suele traer precipitaciones superiores al promedio a Australia y a partes del sudeste asiático, pero su impacto en el monzón indio es variable, en lugar de un fortalecimiento uniforme.

En América, La Niña tiende a provocar condiciones más húmedas en algunas zonas del norte de Sudamérica y más secas en el sur de Estados Unidos. En general, América se vuelve más seca en ‌su conjunto.

Según la Oficina de Meteorología de Australia, El Niño se produce cada tres a cinco años en promedio y La Niña una vez cada tres a siete años.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS DE EL NIÑO ANTERIORES?

Los fenómenos de El Niño varían en cuanto a su intensidad y repercusión.

Uno de gran intensidad en 2015 y 2016 provocó una grave sequía en Australia y el sudeste asiático, al tiempo que debilitó el monzón indio. Redujo ‌la producción de cereales, aceite de palma y azúcar.

Al mismo tiempo, las lluvias excesivas en algunas zonas de Sudamérica afectaron a las cosechas de soja y maíz.

Un fenómeno de El Niño moderado en 2009 y 2010 trajo consigo un clima ‌seco que redujo los rendimientos ⁠de los alimentos básicos, como el arroz y el trigo, en la India y el sudeste asiático.

El fenómeno de El Niño más intenso jamás registrado tuvo lugar en 1997-1998. ​Provocó sequía en algunas partes de Asia y redujo drásticamente la producción de arroz, aunque la India recibió precipitaciones normales. Las inundaciones en América dañaron los cultivos.

El caso más reciente de un fenómeno de La Niña intenso se produjo entre 2020 y 2023.

Con información de Reuters