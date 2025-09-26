Zelenski y el jefe militar ucraniano dicen que las ofensivas rusas han fracasado

FOTO DE ARCHIVO: El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi, habla con legisladores durante una sesión parlamentaria en Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su máximo comandante militar dijeron el viernes que las ofensivas rusas no habían alcanzado sus objetivos y que Moscú está sufriendo grandes pérdidas en el campo de batalla.

Zelenski, en su discurso nocturno por video, dijo que las fuerzas ucranianas habían infligido numerosas bajas a las tropas rusas en una contraofensiva cerca de Dobropillia, en la región oriental de Donetsk.

El alto comandante Oleksandr Syrskyi dijo a la prensa que "la campaña de primavera y verano de los rusos ha sido efectivamente desbaratada".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rusia ha ido logrando avances graduales en varias partes de la línea del frente, después de que el despliegue a gran escala de aviones no tripulados de reconocimiento y ataque impidió un progreso rápido como el de 2022.

Ucrania dice que los pequeños avances han tenido un alto costo humano. Ambos bandos de la guerra rara vez hablan de bajas, pero algunas estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales cifran en más de un millón el número de muertos y heridos en Ucrania.

Zelenski, que habló tras escuchar los informes de los comandantes, dijo que fue alrededor de Dobropillia, cerca del centro logístico de Pokrovsk, donde "los rusos querían lograr uno de sus avances significativos en la línea del frente, pero nuestras fuerzas los están neutralizando".

Zelenski rebatió la versión de Putin, que dijo a algunos líderes que sus fuerzas estaban logrando sus objetivos en el campo de batalla. "Durante algún tiempo se han visto obligados, año tras año, a inventar nuevas razones por las que los plazos que anunciaban siguen retrasándose", dijo.

En sus comentarios, Syrskyi dijo que la línea del frente activa tenía ahora 1.250 kilómetros de longitud, y que se estimaba que 712.000 efectivos rusos participaban en los combates en Ucrania.

Syrskyi sostuvo que los planes rusos de crear una "zona tampón" en las regiones de Sumy y Jarkov, en el norte y el noreste, tomar Pokrovsk y capturar toda la región de Donetsk habían fracasado.

La toma de todo Donetsk es un objetivo clave de la guerra para Rusia, que actualmente controla más del 70% de la región.

El comandante añadió que en los últimos dos meses, Ucrania había golpeado 85 instalaciones militares o militares-industriales en territorio ruso, incluyendo bases aéreas, depósitos y fábricas.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió repentinamente su visión de la guerra, de una en la que decía que Kiev no tenía cartas que jugar a otra en la que Ucrania podría recuperar todo el terreno que ha perdido hasta ahora, aproximadamente el 20% de todo su territorio.

Con información de Reuters