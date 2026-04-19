La Rioja investiga el aumento de amenazas en escuelas y prepara nuevos protocolos de seguridad en instituciones

El Gobierno de la Provincia de La Rioja confirmó que avanza en una investigación profunda tras la aparición de mensajes amenazantes en escuelas de la capital, que generaron preocupación en toda la comunidad educativa. En paralelo, anticipó que se trabajará junto al Ministerio de Educación en la elaboración de nuevos protocolos de actuación.

Desde la provincia se refirieron puntualmente al caso registrado en la Escuela Provincia de Educación Técnica N° 1 y se advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas. "Lamentablemente, La Rioja no está exenta de este tipo de situaciones que se han venido registrando a nivel país y, también, en el mundo. De este fenómeno de mensajes de amenazas en las escuelas, es un fenómeno masivo que está siendo investigado y analizado", expresó el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Miguel Zárate, en diálogo con Nueva Rioja.

Coordinación con Educación

Zárate indicó que se mantendrá una reunión con autoridades del Ministerio de Educación para establecer nuevos protocolos de actuación frente a este tipo de episodios. En ese sentido, explicó que se trata de situaciones que atraviesan a toda la sociedad y que requieren una respuesta coordinada.

Además, advirtió que estos hechos están vinculados a un fenómeno que involucra a adolescentes y desafíos virales, lo que agrava el escenario. Según expresó, se trata de una problemática "muy grave, vinculada al crimen y violencia en establecimientos escolares".

El ministro subrayó la preocupación que generan estos casos en padres y en la comunidad en general, por lo que insistió en la necesidad de abordarlos con responsabilidad. En esa línea, afirmó que "hay que abordarlo con seriedad y responsabilidad".

También confirmó que ya se investigan los hechos registrados en la provincia: "Se está investigando algunos hechos que de han tenido conocimiento en la provincia y se abordaran con autoridades de educación en las próximas horas para tener la investigación adecuada".

Por último, Zárate indicó que se actuó de manera inmediata con acciones preventivas tras conocerse los mensajes y que ahora el objetivo es avanzar en la definición de nuevos protocolos que permitan responder con mayor eficacia ante situaciones similares.

Qué pasa en el país

El trágico asesinato ocurrido en la escuela N° 40 "Mariano Moreno" de Santa Fe desencadenó una preocupante ola de amenazas de tiroteos en instituciones educativas de Tucumán, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Córdoba, lo que obligó a las autoridades a activar protocolos de seguridad ante lo que podría ser un "reto viral" coordinado para días específicos de la semana.

La investigación judicial pueso el foco en la influencia de la comunidad virtual "True Crime Community", una subcultura digital que opera mediante plataformas como Discord y reivindica masacres históricas, confirmándose que tanto el agresor de San Cristóbal como otros adolescentes implicados en amenazas recientes formaban parte de estos grupos que promueven la violencia bajo identidades ficticias.