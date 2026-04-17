La Unión Europea restablecerá las relaciones con Siria, según un documento

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica

Por Lili Bayer y Feras ​Dalatey

BRUSELAS/DAMASCO, 17 abr (Reuters) - La Unión Europea tiene previsto intensificar su compromiso con Siria reanudando los contactos políticos formales y allanando el camino ‌para estrechar los lazos económicos y ‌de seguridad, según un documento al que ha tenido acceso Reuters, lo que supone un nuevo paso de un cambio de política más amplio tras años de relaciones congeladas.

El documento de referencia, elaborado por el brazo diplomático del bloque y distribuido a los países miembros de la UE esta semana, afirma que la UE reanudará plenamente su acuerdo de cooperación de 1978 con ​Siria e iniciará un "diálogo ⁠político de alto nivel" —término de la UE para referirse a conversaciones formales ‌y estructuradas— con las autoridades de transición del país el ⁠11 de mayo.

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En un notable ajuste de ⁠política, la UE también dijo que "reformularía y adaptaría" su régimen de sanciones para mantener su influencia al tiempo que colabora con los dirigentes sirios y se ⁠centra en quienes obstaculizan la transición, según el documento.

Siria, a la ​que se le levantaron la mayoría de las sanciones ‌occidentales a finales del año pasado, ‌busca una mayor integración en la comunidad internacional bajo el mandato del ⁠presidente interino Ahmed al-Sharaa, quien encabezó una alianza de facciones rebeldes islamistas para derrocar al antiguo líder Bashar al-Asad a finales de 2024, tras una devastadora guerra de 14 años.

REGRESO DE MIGRANTES, SIRIA COMO CENTRO DE TRÁNSITO

El documento ​esboza planes ‌para intensificar el compromiso económico, incluyendo un marco para el comercio y la inversión, la movilización de financiación del sector privado y el apoyo a reformas para mejorar el entorno empresarial de Siria a través de un nuevo centro de asistencia técnica.

También se indica ⁠que la UE colaborará con las autoridades para facilitar el "retorno seguro, voluntario y digno" de los refugiados y las personas desplazadas.

Europa acoge a más de un millón de refugiados y solicitantes de asilo sirios, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra en Alemania. Su retorno ha sido una de las prioridades en la mayoría de los debates entre las capitales europeas y Damasco desde la destitución de ‌Asad a finales de 2024.

El documento destaca la ambición de integrar a Siria en proyectos de conectividad regional, incluido el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, posicionando al país como un centro neurálgico para el transporte, la energía y las conexiones digitales.

Siria se está convirtiendo en un punto de tránsito crucial, especialmente en medio de ‌la crisis energética desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra en Irán. El jueves zarpó del puerto sirio de Banias el primer petrolero que ‌transportaba petróleo iraquí ⁠por vía terrestre.

Turquía, Siria y Jordania también han acordado modernizar sus redes ferroviarias para crear un corredor que conecte el sur ​de Europa con el golfo Pérsico, dijo el miércoles a Bloomberg el ministro de Transporte turco, Abdulkadir Uraloglu.

Con información de Reuters