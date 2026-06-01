Un agente de policía controla la zona frente a la puerta principal de la fábrica de Hanwha Aerospace, que se incendió tras una explosión, en Daejeon, Corea del Sur

Por Heejin Kim ​y Hyunjoo Jin

SEÚL, 1 jun (Reuters) - Cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas este lunes ‌tras una explosión y ‌un incendio en una línea de producción de propulsante para cohetes en una fábrica de Hanwha Aerospace , en la ciudad de Daejeon, según informaron las autoridades.

Los dos supervivientes, uno de los cuales sufrió quemaduras graves, lograron escapar por sus propios medios de las instalaciones, según informó ​un responsable del ⁠cuerpo de bomberos en una rueda de prensa.

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"Las ‌autoridades aún no han identificado a las víctimas ⁠porque los cuerpos están gravemente ⁠dañados", dijo un responsable sanitario en la misma rueda de prensa.

Un responsable del cuerpo de bomberos dijo que una explosión ⁠había provocado el incendio, aunque aún se estaba ​investigando la causa de la explosión.

Las ‌acciones de Hanwha Aerospace caían un ‌2,8% en la sesión bursátil de la tarde, mientras ⁠que las de la sociedad de cartera Hanwha Corp registraban un descenso del 3,4%.

La explosión se habría producido mientras se utilizaba agua para limpiar material explosivo de las ​herramientas ‌utilizadas en la fabricación de propulsante para cohetes, según dijo un responsable de Hanwha en una rueda de prensa de la empresa.

"Inclinamos la cabeza en señal de disculpa ante las víctimas y ⁠sus familias", dijo el director ejecutivo Son Jae-il, comprometiéndose a cooperar plenamente con las autoridades para determinar la causa del accidente.

Entre los cinco fallecidos se encontraban dos trabajadores temporales de unos 20 años y todos eran empleados de Hanwha, según informó la empresa.

Hanwha es una empresa del sector de la defensa ‌y aeroespacial. Su fábrica de Daejeon produce grandes motores de propulsión y maneja propulsores para cohetes.

Las autoridades no pudieron obtener el plano de la fábrica, ya que está protegido por las leyes de seguridad nacional, según dijo un ‌alto cargo en una rueda de prensa anterior.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, pidió la movilización de todos los recursos disponibles para ‌responder al ⁠accidente y llevar a cabo una investigación, según informó su oficina en un mensaje de ​texto a los periodistas.

Con información de Reuters