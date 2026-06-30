Cientos de miles de libaneses vuelven a sus hogares a medida que los combates remiten

Por Jana Choukeir
BEIRUT, 30 jun (Reuters) - Unos 400.000 libaneses desplazados por la guerra han regresado al sur del Líbano, y se espera que otros lo hagan durante la próxima semana, dijo el martes la ministra de Asuntos Sociales, animada por una tregua en el conflicto de cuatro meses entre Israel y Hezbolá.
Sin embargo, muchos siguen sin poder regresar. Desde marzo, alrededor de un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, y un gran número sigue en refugios o alojamientos temporales porque sus casas están destruidas o son inhabitables, dijo Hanine El Sayed.
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Aproximadamente el 40% de los desplazados ha regresado ya a sus pueblos y aldeas. El número de personas alojadas en refugios colectivos se ha reducido drásticamente, pasando de 37.000 a unas 13.000, señaló.
Aunque algunos refugios permanecerán abiertos para las familias que no puedan regresar, los programas de ayuda —incluida la económica de emergencia— continuarán.
El Sayed señaló que las cifras generales ocultan una brecha entre quienes pueden regresar y quienes siguen desplazados.
"Se trata de familias que pueden volver a algo, al menos a lo mínimo indispensable", dijo a Reuters. "El hecho de que las demás no hayan regresado significa que se encuentran en una situación mucho más difícil".
Las autoridades esperan que haya más regresos en los próximos días y confían en poder evaluar mejor, en el plazo de una semana aproximadamente, cuántas familias no pueden regresar en absoluto.
Con información de Reuters