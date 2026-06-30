Cientos de miles de libaneses vuelven a sus hogares a medida que los combates remiten

Personas desplazadas regresan a sus hogares en el sur del Líbano tras un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, en Sidón.

Por Jana ​Choukeir

BEIRUT, 30 jun (Reuters) - Unos 400.000 libaneses desplazados por la guerra han regresado ‌al sur ‌del Líbano, y se espera que otros lo hagan durante la próxima semana, dijo el martes la ministra de Asuntos Sociales, animada por una tregua en el conflicto de cuatro meses entre Israel ​y Hezbolá.

Sin ⁠embargo, muchos siguen sin poder regresar. ‌Desde marzo, alrededor de ⁠un millón de personas ⁠se han visto obligadas a huir de sus hogares, y un gran número sigue ⁠en refugios o alojamientos temporales ​porque sus casas están ‌destruidas o son inhabitables, ‌dijo Hanine El Sayed.

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Aproximadamente el 40% ⁠de los desplazados ha regresado ya a sus pueblos y aldeas. El número de personas alojadas en ​refugios colectivos ‌se ha reducido drásticamente, pasando de 37.000 a unas 13.000, señaló.

Aunque algunos refugios permanecerán abiertos para las familias que no puedan ⁠regresar, los programas de ayuda —incluida la económica de emergencia— continuarán.

El Sayed señaló que las cifras generales ocultan una brecha entre quienes pueden regresar y quienes siguen desplazados.

"Se trata de familias que pueden volver ‌a algo, al menos a lo mínimo indispensable", dijo a Reuters. "El hecho de que las demás no hayan regresado significa que se encuentran en una ‌situación mucho más difícil".

Las autoridades esperan que haya más regresos en los próximos días ‌y confían ⁠en poder evaluar mejor, en el plazo de una semana ​aproximadamente, cuántas familias no pueden regresar en absoluto.

Con información de Reuters