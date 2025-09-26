Formosa lanza la primera edición de Expedición Polo, un encuentro de innovación y tecnología

La innovación tecnológica tendrá este fin de semana un espacio destacado en la provincia de Formosa. Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, el Polo Científico Tecnológico de Formosa será sede de la primera edición de la “Expedición Polo – Territorio Vivo de Innovación”, una propuesta abierta al público que combinará experiencias interactivas, cultura, arte y debates sobre el futuro del trabajo.

Durante las dos jornadas, las y los asistentes podrán disfrutar de estaciones de robótica, drones, inteligencia artificial, gaming y esports. También habrá foros interactivos, experiencias inmersivas y presentaciones artísticas que fusionan tecnología y creatividad.

El evento girará en torno a tres grandes hitos: la inauguración del Clúster de Innovación Tecnológica de Formosa (CITF), el lanzamiento del Club Digital de Alto Rendimiento y el estreno del Observatorio FUTULAB – Juventudes, Prospectiva y Diseño de Futuros.

Coordinado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el proyecto se inspira en los Juegos Provinciales Tecnológicos y busca transformar al Polo en un punto de encuentro para las juventudes, donde explorar, crear y conectar con el mundo de la innovación sea una experiencia colectiva y apasionante.

El Clúster de Innovación Tecnológica

El CITF se configura como un ecosistema colaborativo que articula al sector público, privado y académico. Participan la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Formosa, el Polo Científico, y empresas destacadas como Lúdica Tech, Órbita Lab, ÉPICA, Setecom, Refsa Telecomunicaciones y el Instituto Politécnico Formosa.

Su misión es impulsar la creación de startups, promover la internacionalización de soluciones tecnológicas locales y formar talento especializado, con la ambiciosa meta de generar 200 empleos tecnológicos para 2026.

El Club Digital, parte del CITF, apuesta a acercar la programación, la robótica y la inteligencia artificial a jóvenes de secundaria y carreras técnicas, democratizando el acceso a estas herramientas clave para el futuro. En tanto, el Observatorio FUTULAB, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se enfocará en el monitoreo de tendencias, elaboración de informes prospectivos y co-creación de políticas públicas vinculadas a juventudes e innovación, con énfasis en la participación ciudadana y la gobernanza digital.

Innovación y tecnología como política pública en Formosa

Estas iniciativas forman parte de la reforma constitucional provincial de 2025, que incorporó derechos de cuarta generación como el acceso universal a internet, la educación digital y la soberanía tecnológica.

En ese marco, el CITF y el Club Digital se convierten en herramientas clave para hacer realidad estos derechos. Además, el Gobierno de Gildo Insfrán reafirma su compromiso de poner la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de la gestión, generando oportunidades para las juventudes y posicionando a Formosa como un referente regional en economía del conocimiento, con inclusión y soberanía tecnológica.